Partnerstadt nahe Hamburg Zistersdorfer reisten zum „Hachefest“ nach Nienhagen

Stadtrat Johannes Bättig, Bürgermeister Elmar Schöberl, Petra Lehner, Nienhagens Bürgermeister Jörg Makel mit Gattin und Vertreter der Gemeinde Nienhagen. Foto: privat

Werbung Jetzt reinklicken und ansehen! Anzeige Habt ihr schon unsere neuesten Videos und TV-Beiträge gesehen?

V or Kurzem and das alljährliche Hachefest in Nienhagen (östlich von Hamburg), der Partnerstadt der Großgemeinde Zistersdorf, statt. Bürgermeister Elmar Schöberl, begleitet von Petra Lehner und Stadtrat Johannes Bättig, reisten in die deutsche Stadt, um die langjährigen Freundschaftsbeziehungen zu stärken und das Fest in vollen Zügen zu genießen.