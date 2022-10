Motel & „Living Room“ in Strasshof eröffnet

Viel getan hat sich in den letzten Monaten im Zündwerk. Laut Eigentümer und Geschäftsführer Erich Windisch gingen heuer gleich zwei neue Projekte an den Start. Das Zündwerk-Motel „It feels like coming home“, an dem von Oktober 2021 bis Ende Mai 2022 emsig gebaut wurde und das bereits Ende Mai die ersten Nächtigungsgäste begrüßen durfte – rechtzeitig, um für Besucher der NÖ Landesausstellung zur Verfügung stehen zu können. 23 Zimmer, davon drei Apartments, bieten insgesamt Platz für bis zu 52 Gäste.

„Seit der Eröffnung Anfang Juni findet das Zündwerk-Motel großen Zuspruch und erfreut mittlerweile eine breite Stammgäste-Schar. Die Ausgestaltung der Zimmer und auch des öffentlichen Bereiches, also Frühstücksraum und Lobby, wird von vielen Seiten geschätzt“, berichtet Windisch stolz.

Im zweiten Obergeschoß stehen insgesamt noch 300 Quadratmeter, die auch in kleinere Einheiten aufgeteilt werden können, zur gewerblichen Vermietung zur Verfügung Der Inhaber und Geschäftsführer im NÖN-Gespräch: „Interessierte dürfen sich gerne bei uns melden.“

Gäste können am offenen Kamin Platz nehmen

Seit Ende März heißt es „It’s always a pleasure“ im neuen „Zündwerk Living Room“. Im ehemaligen Harley-Davidson-Schauraum ist ein gemütliches „Restaurant-Wohnzimmer“ mit großzügiger Bar in einem einladenden Ambiente entstanden, in dem man auch am offenen Kamin Platz nehmen kann.

Unterschiedlich gestaltete Sitzbereiche sowie eine Empore, unter der ein Billardtisch Platz gefunden hat, laden zum entspannten Verweilen und Genießen ein. Mit der Küche des „Wohnzimmers“ geht es einmal kulinarisch rund um die Welt. „So bunt und vielfältig wie wir uns das Leben wünschen“, meint Windisch. Aber auch im mittlerweile bekanntesten Zündwerk-Bereich, dem Zündwerk-Steak-Restaurant gehe es seit heuer unter anderem wieder mit Livemusik-Abenden und den Bier- und Genuss-Events weiter.

Die Rezeption mit einem Blick in den Frühstücksraum im Motel. Foto: Drobny

Der Name Zündwerk steht für alle drei Unternehmensbereiche. Das Zündwerk-Steak-Restaurant, das Zündwerk-Motel und der „Zündwerk Living Room“ bilden ab sofort eine gemeinsame Einheit.

Wer sich bereits gefragt hat, was mit der Werkstätte passiert ist: Das ehemalige Team aus der Harley-Davidson- Werkstätte wurde mit dem ganzen Know-how von der „Projekt 31 2-Rad GmbH“ heuer im April übernommen. Für Biker-Kunden ändert sich nichts.

