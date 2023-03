Bezirk Gänserndorf: Erzürnte Bürgerin schießt gegen ÖBB

Frau K. (Name der Redaktion bekannt) nutzt die Bahn täglich für die Fahrt zu ihrer Arbeitsstelle. Vom Bahnhof Silberwald aus nimmt sie die Schnellbahn Richtung Wien. Dass ihr die Zugtüre „vor der Nase“ zugemacht wurde, brachte sie allerdings auf die Palme.

Es ist Montagmorgen kurz vor 8 Uhr. K. erreicht den Bahnhof Silberwald, der Schranken war schon geschlossen und sie denkt: „Heute dürfte die S-Bahn sehr pünktlich, wenn nicht überpünktlich eingefahren sein.“ Als sie den Bahnsteig erreicht, freut sich Frau K. darüber, dass die Zugtür noch offen ist. Vor ihr befindet sich allerdings eine sich träge bewegende Menschentraube. Das Einsteigen geht langsam.

Betroffene Bürgerin kann es kaum glauben

K. ärgert sich: „Manche Leute sind so ungeniert und bleiben einfach im Türbereich stehen.“ Ihr Ärger steigert sich kurz darauf allerdings gewaltig. „Ich stehe schon vor der Tür und will gerade einsteigen. Plötzlich schnappt die Zugtür zusammen.“ Aus dem Lautsprecher hörte sie die Durchsage: „Bitte zurücktreten, Türen werden zwangsgeschlossen.“ K. muss zusehen, wie der Zug ohne sie davonfährt.

„Man hat mir die Tür vor der Nase zugeknallt. Ich habe schon erlebt, nicht einsteigen zu können, als der Zug bereits abgefertigt war. Das war aber hier ganz und gar nicht der Fall. Ein derart dreistes Verhalten seitens der ÖBB ist der Gipfel an Kundenfeindlichkeit“, ereifert sich K. in ihrem E-Mail an die NÖN-Redaktion.

ÖBB-Sprecher rechtfertigt die Aktion

ÖBB-Sprecher Christopher Seif bedauert auf NÖN-Nachfrage hin den Vorfall: „Es ist uns sehr wichtig, die Pünktlichkeit unserer Züge zu gewährleisten. Die Sicherheit unserer Fahrgäste hat außerdem immer oberste Priorität.“

Laut Seif hatte der Zug 27331 am besagten Tag bereits sechs Minuten Verspätung. Zudem musste die Ankunft des nächsten Zuges 29337 im betrieblichen Ablauf berücksichtigt werden. „Die Abläufe und auch Abweichungen werden intern überprüft und ausgewertet, um so eventuelle Maßnahmen zur Verbesserung aller einzuleiten“, so Seif abschließend.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.