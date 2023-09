Bahn feiert riesiges Fest in Strasshof

Das geht in die Geschichte ein: Zum ersten Mal seit dem Jahr 1987 präsentieren die ÖBB ihren Fuhrpark im Rahmen einer traditionellen Zugparade. Und die soll in Strasshof über die Bühne gehen. Hier die Details: Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) soll am Samstag, 9. September, ab 16 Uhr am Bahnhof in Strasshof eine Parade von Eisenbahnfahrzeugen stattfinden.

Eisenbahnmuseum Heizhaus stellt die historischen Fahrzeuge

Neben einer Vielzahl an historischen Fahrzeugen werden auch die neuesten Züge gezeigt. Insgesamt sollen in zwei Durchgängen 40 Bahnfahrzeuge, davon 20 historische, gezeigt werden. Das Eisenbahnmuseum Strasshof stellt die Nostalgiefahrzeuge für die Parade. Laut Museumskurator Rupert Gansterer werden derzeit einige Fahrzeuge auf „Hochglanz“ poliert.

Die ÖBB erwarten rund 1.200 Besucher. Moderiert wird die Zugparade von Julia Schütze. Für die Eisenbahn-Community ist dies ein sehr bedeutendes Ereignis, zumal Zugparaden in diesem Ausmaß alles andere als alltäglich sind – ein Muss, nicht nur für Eisenbahnfans. Hochrangige ÖBB-Persönlichkeiten, wie unter anderem der Vorstandsvorsitzende der ÖBB-Holding Andreas Matthä, werden als Ehrengäste erwartet.