Zwei Männer wurden leicht verletzt, teilte Andreas Zenker, Sprecher des Roten Kreuzes Niederösterreich, mit. Sie waren von Bord gesprungen. Auch von einer Explosion war die Rede.

Ein Mann wurde laut Zenker noch am Nachmittag in häusliche Pflege entlassen. Der andere wurde per Rettungswagen ins Wiener SMZ Ost-Donauspital transportiert. Er hatte dem Sprecher zufolge Verbrennungen am Oberarm erlitten.

Auf der Donau stand ein Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz. Das führerlose Sportboot musste "eingefangen" werden.