Uferrückbau an der March in Niederösterreich hat begonnen

Der Uferrückbau an der March ist gestartet. Auf einer Länge von 705 Metern werden bei Zwerndorf in der Gemeinde Weiden an der March (Bezirk Gänserndorf) bis Mitte Jänner 2022 im Rahmen des von der EU geförderten Interreg-Projekts "Kli-Ma" Wasserbausteine entfernt.