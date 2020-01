In der Marktgemeinde im Bezirk Amstetten ist die Stimmabgabe bereits ab 6.00 Uhr möglich. Bis 17.00 Uhr kann in Rohrendorf bei Krems (Bezirk Krems), Gablitz (nicht in allen Sprengeln, Anm.), Pressbaum sowie Wolfsgraben (alle Bezirk St. Pölten) gewählt werden.

Mit Öffnungszeiten um 6.30 Uhr gibt es auch in Natschbach-Loipersbach (Bezirk Neunkirchen) und Weinburg (Bezirk St. Pölten) Wahllokale für echte Frühaufsteher. Ab 6.45 Uhr kann die Stimmabgabe in Winklarn (Bezirk Amstetten) erfolgen.

Nur eineinhalb Stunden (8.00 bis 9.30 Uhr) hat ein Sprengel in Schrems (Bezirk Gmünd) geöffnet. Zwei Stunden (8.00 bis 10.00 Uhr) sind es u.a. in Niederösterreichs kleinster Gemeinde Großhofen (Bezirk Gänserndorf).

Wiener Neustadt zählt 50 Wahlsprengel und somit die meisten. Es folgen Klosterneuburg (Bezirk Tulln) mit 42 und Baden mit 33.