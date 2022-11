Die Winter-Ausgabe des Magazins Backpapier ab jetzt verfügbar!

Die Top-Themen dieser Ausgabe:

Geschenkideen aus Ihrer Bäckerei: Süße Köstlichkeiten für Ihre Liebsten

kids-corner: Ein eigenes Lebkuchenhaus bauen, Tipps für tierisch schöne Geschenke, weihnachtliche Rätsel, mit denen sich die Zeit vertreiben lässt, bis das Christkind kommt

Wie Brot entsteht: Schritt für Schritt vom Teig zum frisch gebackenen Laib

Nur echter & ehrlicher Geschmack im Körberl: Vielfalt an Brotsorten für die warme Jahreszeit

Was duftet hier so gut: Ein kleiner Einblick in die weihnachtlichen Backstuben

Regionales und saisonales in den heimischen Bäckereien: Honig, flüssiges Gold

Next generation – Von der Träumerei zur eigenen Bäckerei

Rezepte aus der Backstube: Weihnachtlicher Honig-Lebkuchen und Christstolle

Magazin BACKPAPIER als PDF Online durchklicken!

In der Winterausgabe des Magazins BACKPAPIER nehmen wir Sie mit auf eine Reise in die weihnachtlichen Backstuben. Die niederösterreichischen Bäckerinnen und Bäcker bereiten alles für die bevorstehenden Feiertage vor und es riecht nach feinstem Lebkuchen, Vanillekipferl, Florentinern, Christstollen und anderen Köstlichkeiten. Viele dieser Festtagsrezepte wurden von Generation zu Generation überliefert. Holen Sie sich diesen zeitlosen guten Geschmack nach Hause und verwöhnen Sie sich selbst und Ihre Liebsten mit „etwas Weihnachten wie früher“. Der BACKPAPIER-Tipp: Weihnachtliches Gebäck aus Ihrer Lieblingsbäckerei eignet sich auch hervorragend als süßes Geschenk für den Heiligen Abend.

Nur echter & ehrlicher Geschmack im Körberl: So wie wir kuschelig-warme Kleidung anziehen, wenn es draußen kälter wird, schätzen wir im Herbst und Winter ausgewählte Zutaten und Gewürze, die uns von innen heraus wärmen. Viele Bäckerinnen und Bäcker bieten aus diesem Grund saisonale Brot- und Gebäcksorten an, die perfekt zur Jahreszeit passen. Lassen Sie sich in Ihrer Bäckerei beraten und probieren Sie aus, welches der vielen Gewürze wie Fenchel, Kümmel, Anis oder Koriander bei Ihnen entsprechend heimelige Gefühle, passend zu den Feiertagen, weckt.

kids-corner: Unsere kleinsten Fans finden in dieser Ausgabe ein Rezept für ein Lebkuchenhaus. Ein selbstgebackenes Lebkuchenhaus, das ist ein Weihnachtsgeschenk für Eltern, Großeltern oder die besten Freunde, das man nie wieder vergisst. Außerdem macht es Spaß, den Lebkuchen zu backen, die einzelnen Teile des Haues mit Zuckermasse zusammenzukleben und das Haus dann zu verzieren. Auch Bastelanleitungen für tierisch schöne Geschenke und Vorlagen zum Ausmalen sowie weihnachtliche Rätsel sollen dabei helfen, die Wartezeit zu verkürzen, bis das Christkind kommt.

Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit vom vorweihnachtlichen Trubel mit BACKPAPIER, vielleicht bei einer guten Tasse Kaffee oder Tee und leckeren Keksen.

Bäckermagazin Backpapier Ausgabe Winter 2022 – Durchblättern, Lesen und Schmökern!