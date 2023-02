Kartoffeln als regionale Zutat

Die Bäckerei Kasses wurde im Jahr 1925 von Leopold Kasses gegründet. Er kaufte dazu ein Haus in der Gartenzeile in Thaya und richtete darin seine Bäckerei ein.

Mit einem Leiterwagen und zwei Arbeitshunden bot Leopold Kasses seine Waren an.

Dass die Bäckerei in der Gartenzeile einmal abbrannte, konnte Leopold Kasses nicht aufhalten. Trotz der wirtschaftlich sehr schwierigen Zwischenkriegszeit konnte Leopold Kasses seinen Betrieb in Thaya etablieren, seine Söhne Erich und Alfred bauten diesen schließlich nach dem Zweiten Weltkrieg aus. 1955 kaufte Erich Kasses sen. das Haus Hauptstraße 11 in Thaya – den heutigen Standort der Bäckerei Kasses.

1988 übernahm Erich Kasses jun. den Betrieb seiner Eltern. Er erweiterte das Warenangebot durch eine Konditorei und konnte sich schließlich auch dank der Qualität seiner Waren auf dem Wiener Markt etablieren, wo er unter anderem die Firma Meinl am Graben und zahlreiche weitere Spitzenbetriebe am Feinkostsektor und in der Gastronomie belieferte.

Erich Kasses ist ein Verfechter des „Slow Food“: Er verwendet keine Emulgatoren und keine Geschmacksverstärker, sondern unbehandeltes Mehl, Wasser, Sole, Malzmehl und wenig Hefe.

2021 übernahm erstmals eine weibliche Generation die Leitung des Betriebs: Lena und Laura Kasses folgten ihrem Vater. Laura war damals mit 21 Jahren die jüngste Bäckerei-Geschäftsführerin Niederösterreichs.

Mit neuen Ideen und einer frischen, jugendlichen Sichtweise führen Lena und Laura Kasses den Weg ihres Vaters fort. Laura ist zudem im Werbeausschuss der NÖ Bäckerinnung tätig.