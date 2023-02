Genuss aus Mohn & Dirndln

Erst seit Oktober des Vorjahres bäckt Stephanie Zeller in „Phis Backstube“ in der Conrad-von-Hötzendorf Straße 1. Gelernt hat sie Hotelkauffrau in einem Betrieb am Semmering.

Foto: privat

Dort ist sie bereits mit süßen Genüssen in Berührung gekommen und war fasziniert, wie diese zubereitet werden. Mit 19 Jahren hat sie die Konditorenlehre bei einem Betrieb in Berndorf nachgeholt. Und obwohl sie im Herbst des Vorjahres sehr im Stress war, um ihre eigene Backstube in ihrem Haus zu eröffnen, fand sie Zeit, um am Wettbewerb „Niederösterreichische Genusstorte“ teilzunehmen.

Bewerbung erfolgte in letzter Minute

Auch, wenn sie dies quasi auf den letzten Drücker tat. „Im November 2022 habe ich per E-Mail erfahren, dass die NÖN gemeinsam mit der Landesinnung der Konditoren die Niederösterreichische Genusstorte sucht. Da habe ich mir gesagt, da nehme ich teil.“ Die Gestaltung der Torte und die Entwicklung des dazugehörigen Rezepts dauerten einige Wochen länger, als die junge Konditorin dafür eingeplant hatte. „Die Vorweihnachtszeit war doch sehr stressig und sie verging wie im Flug. Kurz vor Ende der Einreichzeit, genau am letzten Tag, am 31. Dezember, habe ich das Rezept eingesendet.“

Sie hat sehr darauf geachtet, alle Kriterien zu erfüllen, welche die Konditoreninnung aufgestellt hatte. So soll die Torte länger haltbar sein, es sollte möglich sein, die Torte auch mit der Post zu verschicken, und das süße Kunstwerk selbst sollte typische Zutaten aus Niederösterreich beinhalten. Nach langem Tüfteln kreierte Stephanie Zeller eine Mohntorte aus Waldviertler Graumohn, gefüllt mit einer Dirndlmarmelade aus dem Pielachtal. Glasiert wurde die Torte in zwei Schritten, zuerst mit einer Zartbitterglasur und anschließend mit einer fruchtigen Dirndlglasur. Die Konditorin erläutert: „Das Zusammenspiel zwischen Mohn, Kuvertüre und Dirndlfrucht vereint meinen Zugang zur Niederösterreichischen Genusstorte.“ Umso mehr freut sie sich, dass sie jetzt mit ihrer Kreation am Wettbewerb teilnimmt.