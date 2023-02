Torte als Liebeserklärung

Das Weincafé Eisenhuthaus ist in Poysdorfs ältestem Haus untergebracht. Es feierte im Jahr 2022 seinen zehnten Geburtstag. Wolfgang Rieder rettete das vom Verfall bedrohte Haus und engagierte die Poysdorfer Konditormeisterin Ingrid Aigner, um hier ein Café mit höchster Qualität bei den Konditorwaren anbieten zu können.

Viel Kreativität bringt auch die neue Chefin Madeleine Rieder mit ein. Für sie hat Regionalität einen besonders hohen Stellenwert. „Wir haben in der Region so viele tolle Betriebe und Produkte, die wir durch die Veredelung in unserer Backstube sehr gut präsentieren können“, findet Madeleine Rieder. So gibt es derzeit eine Sanddorntorte mit Sanddorn aus dem Marchfeld.

Auch touristische Mitbringsel und Geschenke, wie die „Poysdorfer Nougatkugeln“ oder die „Poysdorfer Fürstlinge“, entstammen der Konditorei aus dem Eisenhuthaus. Zu einem Highlight wurde das „Frühstücken im Eisenhuthaus“ mit saisonalen Schwerpunkten und heuer kommt noch ab Ostern ein monatlicher Brunch dazu.

Ingrid Aigner ist auch eine ausgezeichnete Ausbildnerin: Das Eisenhuthaus hat permanent zwei Lehrlinge im Haus, denen die Handwerksarbeit vermittelt wird. Michelle Stark im dritten Lehrjahr und Nadja Ipsmiller im zweiten Lehrjahr dürfen in der kleinen Backstube viele Ideen einbringen und sind nicht den ganzen Tag mit Tortenboden ausstechen oder ähnlich einfachen Arbeiten beschäftigt.

Im Sommer ist der Hof im Eisenhuthaus ein großer Anziehungspunkt und Torten aus der Konditorküche werden für Taufen, Hochzeiten, Geburtstage und viele Familien- oder Firmenfeste in Auftrag gegeben.

www.eisenhuthaus.com