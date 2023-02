Jury kürt NÖ-Genussbrot und NÖ-Genusstorte .

In der Landesberufsschule für Bäcker und Konditoren in Baden bei Wien werden die besten Rezepte für das NÖ-Genussbrot und die NÖ-Genusstorte gekürt. Die NÖ Bäcker und Konditoren haben in Zusammenarbeit mit der NÖN nach den besten Kreationen gesucht.