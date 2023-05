Neue Genussbotschafter

Vom Stadtwirtshaus über das Dorfgasthaus bis zum Haubenlokal werden traditionelle Gerichte serviert, mutige Neuinterpretationen kreiert, regionale Rohstoffe verwendet und die Wirtsleute kümmern sich persönlich um ihre Gäste: Dafür stehen die rund 200 Wirtshäuser der Niederösterreichischen Wirtshauskultur. Wegweiser dahin sind die grünen, ovalen Schilder bei der Ortseinfahrt und am Gasthaus selbst.

Harald Pollak, Obmann des Vereins der Niederösterreichischen Wirtshauskultur ist stolz: „Ich freue mich sehr, dass wir heuer bereits acht neue Mitgliedsbetriebe begrüßen dürfen. Die Palette reicht vom Ausflugsgasthaus bis zum Haubenlokal, vom gemütlichen Wirtshaus für Familienfeiern bis zum urbanen Treffpunkt im Stadtzentrum, dies spiegelt die gesamte Bandbreite des Vereins sehr gut wider. Die Niederösterreichische Wirtshauskultur ist eine erfolgreiche Marke – wir sind die größte kulinarische Initiative Österreichs. Die neuen Mitglieder sind das beste Zeichen und ein Garant für diese lebendige Qualitätsmarke!“



Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung zeigt sich erfreut: „Die Niederösterreichische Wirtshauskultur steht für Qualität und Genuss. Heuer zeichnen sich viele der neu dazukommenden Betriebe über ihre Weinkompetenz aus – sie verbinden damit Weinkultur und Wirtshauskultur als zwei wichtige Säulen in unserem Leitthema ‚Kulinarik‘ − ganz im Sinn unserer aktuellen Tourismusstrategie. Die Wirtinnen und Wirte stehen allesamt für traditionelle Verwurzelung und innovativen Zeitgeist. Sie leben ihre Gastfreundschaft, Kochkunst und die Begeisterung für hochwertige Produkte. In rund 200 Wirtshäusern kann man sich täglich davon überzeugen!“

Das sind die Neuen:

Schlosstaverne, Lunz am See

Foto: Martin Stellnberger



Die traumhafte Lage am Lunzer See ist ebenso beeindruckend wie die Küche mit frischem Seefisch, Wildgerichten und modernen Interpretationen. Wer den (kulinarischen) Ausflug verlängern will, übernachtet in einem der vier Gästezimmer oder bucht die ganze Ferienwohnung.

Hofmeisterei Hirtzberger, Wösendorf

Foto: Hofmeisterei

Drei Hauben und eine Weinkarte mit 2.500 Positionen sprechen für sich – die Lage der Hofmeisterei in einem frühgotischen Palais mitten im Weltkulturerbe Wachau und direkt am Donau-Radweg wiederum für einen spontanen Abstecher.

Vinzenz Pauli, St. Pölten

Foto: Philip Hinteregger

Das „Wirtshaus wie aus dem Bilderbuch“ vereint kreativ-innovative Küche mit vegetarischen und veganen Spezialitäten. Das geschichtsträchtige Haus unweit des Stadtzentrums ist auch öffentlich gut erreichbar, die große Auswahl in der Getränkekarte und der starke Bezug zur Regionalität sind weitere Markenzeichen.

Landgasthaus Böhm, Weinzierl

Foto: Friedl und Schmatz GmbH

Seit 200 Jahren als Wirtshaus geführt, besticht nicht nur die saisonale Küche auf höchstem Niveau, sondern auch der große Gastgarten und die Räumlichkeiten für Festivitäten aller Art. In der Gegend zwischen Tulln und Wienerwald gibt es viele lohnende Ausflugsmöglichkeiten, was Kultur oder Naturerlebnis betrifft.

Wirtshaus Leindl, Krems

Foto: Stefan Reichstam

Ein wunderschöner Gastgarten und die große Terrasse machen das Gasthaus mitten in den Kremser Weinbergen über seine kulinarischen Genüsse hinaus zum perfekten Ausflugsziel. Blick auf Stift Göttweig und Übernachtungsmöglichkeit oder eine große Frühstückskarte werden auch geboten.

Gasthaus Myrastubn, Muggendorf

Foto: David Klauser

Am Eingang zu den Myrafällen wird das Gasthaus nun in zweiter Generation geführt. Ein Ausflug zur Wander- & Wasserwelt Myrafälle bietet sich an, ist aber natürlich kein „Muss“, um die regionalen Spezialitäten genießen zu können.

Hotel Gasthof Graf, St. Pölten

Foto: Franz Weingartner

Mitten in der Landeshauptstadt werden Übernachtungsgäste ebenso herzlich begrüßt und bewirtet wie „Laufkundschaft“, die nur schnell ein Mittagsmenü oder Geschäftsessen genießen kann. In der Speisekarte finden sich auch alte Klassiker und vegetarische Köstlichkeiten.

Restaurant Thomas im Johanneshof, Tattendorf

Foto: Julius Hirtzberger

Mitten in den Weingärten an einem Teich liegt das Restaurant. Showcooking, moderne niederösterreichische und internationale Küche und selbstredend sehr viel guter Wein aus dem in vierter Generation betriebenen Weingut sind die Markenzeichen. Die Nähe zur Kulturstadt Baden und viele Freizeitmöglichkeiten in der Thermenregion sorgen für ein passendes Rahmenprogramm.

www.wirtshauskultur.at/neue-mitgliedsbetriebe

Der Verein „Niederösterreichische Wirtshauskultur“

Wirtshäuser sind Mikrokosmen, die seit vielen Generationen zum Verweilen, Genießen und Plaudern einladen – denn ein wirkliches Wirtshaus ist eines, in das man nicht nur dann geht, wenn Hunger und Durst dazu treiben, sondern eines, in dem man gerne zusammenkommt. Das niederösterreichische Wirtshaus ist demnach nichts weniger als eine Institution. Eine Institution benötigt einen Trägerverein, und so wurde 1994 die „Niederösterreichische Wirtshauskultur“ mit dem Ziel gegründet, Gastwirtschaft zu fördern und zu leben. Mittlerweile sind rund 200 Mitgliedsbetriebe Teil des Vereins. Die Wirt:innen der Niederösterreichischen Wirtshauskultur pflegen ihr Handwerk, die Region und wissen ihre besonderen natürlichen Gegebenheiten zu schätzen. Denn die Weite des Landes schlägt sich in einer kulinarischen Vielfalt nieder, die ihresgleichen sucht. Die Wirtsleute verbinden auf geschickte Art und Weise Innovation mit Tradition, denn Innovationen sprechen wiederum die Jugend als Gäste der Zukunft an. Aber ob traditionell oder modern – alles hat hier in Niederösterreich seinen Platz, es ist ein enormes Potenzial an Schätzen vorhanden. Den schnellsten Weg zu einem Wirtshaus der Niederösterreichischen Wirtshauskultur weist das typische ovale grüne Schild, das am Wirtshaus selbst und am Ortsanfang angebracht ist. Für die Aufnahme spielen die Themen Küche, Keller, Ambiente und Service die absolute Hauptrolle. Aber auch das Bekenntnis zu Genuss und Gastfreundschaft ist unverzichtbar.