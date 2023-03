Bobbin-Schlot gefallen: Neues Zuhause für Storchennest in Gmünd

Mehr als 37 Jahre nach dem Ende der Bobbin-Fabrik hat das Industriegelände in der Gmünder Neustadt keinen Schlot mehr. Wenn „Meister Adebar“ in einigen Tagen aus dem Winterquartier zurückkehrt, dann kann er es wenige Meter daneben dennoch gemütlich haben: Das mehr als eine Tonne (!) schwere Nest wurde in einer spektakulären Aktion in 19 Metern Höhe auf einen früheren Strommasten gesetzt.

Der Schornstein war 2012 mit dem gesamten Mittelteil des früheren Bobbin-Areals ins Eigentum der Stadt Gmünd gekommen. Schon da war klar, dass einige einsturzgefährdete Gebäude abzutragen sein werden. Vorigen Oktober vergab der Gemeinderat nun die Arbeiten für den Abriss des als unrettbar eingestuften Schlotes samt Heizhaus und Öltank an Tiefbau Burger – für Kosten von gut 35.000 Euro netto. Die Idee war damals, auf einem von der Netz NÖ GmbH zur Verfügung gestellten alten Strommasten am Wirtschaftshof der Stadt ein künstliches Storchennest als Ersatz zu errichten.

Bauhofleiter Votava: „Ein ordentliches Bröckerl…“

Nun wird der Orientierungssinn der Frühlingsboten doch weniger gefordert: Das Nest wurde unweit des alten Standortes anstelle des abgetragenen Heizöltanks platziert. Unter Einbeziehung eines Statikers wurde durch Bauhof-Personal ein Fundamt für den Masten geschaffen. Dank Unterstützung der Feuerwehr Gmünd mit dem Kranwagen wurde obendrauf das originale Storchennest platziert, wie einst auf etwa 19 Metern Höhe.

Das Nest sehe von unten weniger wuchtig aus, als es tatsächlich ist, schmunzelt Thomas Votava, Leiter des Gmünder Wirtschaftshofes: „Es war mit fast 1,2 Tonnen Gewicht und einer Höhe von etwa 1,20 Metern schon ein ordentliches Bröckerl.“ Das Wort „war“ trifft es insofern, als der Horst in Absprache mit dem Biologen Axel Schmidt um etwa die Hälfte seines Gewichtes erleichtert wurde. Störche bauen während der Brutzeit am Horst, jener am Bobbin-Areal wird somit in absehbarer Zeit an Umfang zulegen. Damit das Bröckerl an seinem neuen Ort allen Kapriolen des Wetters standhält, wurde an der Unterseite ein Gitter eingeflochten, das sicher mit dem Masten verbunden wurde.

Hoffnung, dass Störche das neue Zuhause annehmen

„Jetzt hoffen wir alle, dass die Störche am Ersatz für den Schornstein landen und ihn auch annehmen“, sagt Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP). Der Horst sei aufgrund der Gegebenheiten zwangsweise, aber doch in die Moderne geführt worden.

Das aktuelle Wetter lässt ja hoffen, dass sich die Störche mit dem Anflug aus dem Süden noch Zeit lassen. Im Vorjahr war der „Bobbin-Schlot“ bereits ab 8. März durch ein Männchen besetzt, tags darauf bezog auch das Weibchen hier Quartier.

