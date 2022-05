1945: Jahr der 1.000 Wunden im Bezirk Gmünd

Werbung

Einen Tag nach der Kapitulation Nazi-Deutschlands erreichte am 9. Mai die Rote Armee den Bezirk Gmünd. In Gmünd fand eine offizielle Auslieferung statt, die Gendarmerie wurde entwaffnet, in der Bezirkshauptmannschaft wurde eine Kommandantur der sowjetischen Truppen eingerichtet. Elf prominente NSDAP-Mitglieder reagierten auf das Ende des Nazi-Regimes mit Selbstmord. Der Gmünder Franz Fuchs, ein Kommunist, genoss über die Parteigrenzen hinweg große Anerkennung. Er übernahm im Mai 1945 die Amtsgeschäfte des Bürgermeisters und provisorischen Bezirkshauptmanns. Diese raschen Maßnahmen konnten das Chaos nicht wesentlich bessern. Der spätere Gmünder Stadtrat Franz Leitner brachte es 1958 bei einer Rede zum 60. Geburtstag von Nationalrat Theodor Cerny auf den Punkt: „Es waren dies jene für uns alle unvergesslichen schweren Wochen und Monate des Jahres 1945, als unsere Heimat aus 1.000 Wunden blutete und niemand wusste, was die Zukunft bringen werde.“

Schremser Straße wurde „Rote-Armee-Straße“

Die „Befreier“ zogen auf der Schremser Straße in die Bezirkshauptstadt. Auf Antrag der russischen Besatzungsmacht beschloss der Gmünder Gemeinderat die Umbenennung der Schremser Straße in „Rote-Armee-Straße“. Blechtafeln waren nicht erhältlich, eine Gmünder Steinmetzfirma fertigte die Tafel, die heute beim Durchgang beim „Glas- und Steinmuseum“ steht.

Die Schrecken des Krieges wirken nach

Die Bilanz des Zweiten Weltkrieges in Gmünd: Neben 485 in Gmünd getöteten ungarischen Juden und mindestens 336 Gmünder Bombenopfern starben insgesamt 2.228 Soldaten aus dem Bezirk (etwa 300 davon aus der Stadt Gmünd). Wie viele Menschen im Zuge der Vertreibung aus der Tschechoslowakei starben, ist nicht bezifferbar – allerdings starben allein in den nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Gmünd eingerichteten Flüchtlingslagern 155 Heimatvertriebene.

Im Mai 1945 wurde die österreichisch-tschechische Grenze wiederhergestellt, dadurch der Stadtteil Gmünd III, 13 Gemeinden des Bezirkes und die 1938 zu Niederösterreich gekommenen deutsch besiedelten Gebiete im Süden der damaligen Tschechoslowakei wieder tschechisch. Bald begannen auch teils gewaltsame Vertreibungen aus diesen Gebieten. Fast 100.000 Heimatlose zogen während der Sommermonate 1945 durch Gmünd.

Plünderungen und Vergewaltigungen

Die „Befreier“ zeigten sich nicht immer von der guten Seite. In ganz NÖ wurden allein im Juli 1945 insgesamt 1.051 Vergewaltigungen gemeldet – neben hunderten Fällen von Körperverletzungen und Verschleppungen. Auch im Bezirk Gmünd plünderten sie, vergewaltigten Frauen und versetzten die Menschen in Angst und Schrecken. In Litschau fanden 15 Personen durch Besatzungssoldaten den Tod.

Buch widmet sich der Zeit nach 1945

Was aus den Menschen, der Gesellschaft und der Wirtschaft nach 1945 wurde, recherchierte der Gmünder Historiker Franz Drach für sein Buch „Nachkriegszeit im Waldviertel“, erschienen im Verlag Berger Print. Das 632 Seiten starke Buch ist im heimischen Buchhandel sowie bei BergerPrint erhältlich.

