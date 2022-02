Als die Moderne in der Bezirksverwaltung Gmünd einzog

Manche Veränderungen dauern länger, andere kommen ganz schnell: Die Aufgaben einer Bezirksverwaltungsbehörde haben sich in den vergangenen hundert Jahren gewandelt, die Art und Weise des Arbeitens aber vor allem in den vergangenen 15 Jahren durch die Digitalisierung. Ein Rückblick auf die Bezirkshauptmannschaft Gmünd in den Jahren 1922, 2022 und der Zeit dazwischen.

Die nach außen auffälligste Veränderung betrifft das Gebäude selbst: Nach mehreren Zu-, Um- und Ausbauten wurde es in den 1990er Jahren abgerissen und neu aufgebaut. 1996 erfolgte die Eröffnung der neuen Bezirkshauptmannschaft. Dort sind heute viele Fachrichtungen gebündelt – von Staatsbürgerschaft und Gesundheit über Gewerberecht und Verkehr bis zu Sozialarbeit und Forstwesen. „Viele Kompetenzen wurden der Bezirkshauptmannschaft erst über die Jahre übertragen“, sagt Bezirkshauptmann Stefan Grusch: „Der Umweltbereich und Wirtschaftsrecht sind jetzt viel stärker gefragt als vor einigen Jahren.“

Heute arbeiten an der Bezirkshauptmannschaft Gmünd etwa 75 Personen, vor hundert Jahren dürften es weniger gewesen sein, schätzt Grusch. Der genaue Vergleich fällt schwer: „Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Bezirk unter russischer Kommandantur. In dieser Zeit ist sehr viel vernichtet worden, Unterlagen sind kaum noch vorhanden.“ Während an der Behörde heute viele Teilzeit-Mitarbeiter beschäftigt sind, habe man 1922 ausschließlich Vollzeit gearbeitet – und in Sechs-Tage-Wochen.

Pandemiebekämpfung: Ohne IT „nicht möglich“

Seit etwa 15 Jahren werde mit elektronischen Akten gearbeitet, der Informationsaustausch erfolge vor allem digital, erzählt Grusch: „Das ist ein starker Paradigmenwechsel.“ Das habe allerdings nicht nur Vorteile. Denn: „Es geht viel an zwischenmenschlichen Beziehungen verloren.“ Einfach ins Homeoffice zu wechseln wäre auch an der Bezirkshauptmannschaft ohne Digitalisierung kaum möglich. „Und die Arbeit in der Pandemiebekämpfung ohne IT-Unterstützung auch nicht“, meint der Bezirkshauptmann.

Stefan Grusch ist übrigens der 21. Bezirkshauptmann seit dem Jahr 1920, er leitet die Gmünder Behörde seit dem Frühjahr 2017. Entwicklungspotenziale für die Zukunft sieht er vor allem in der Zusammenarbeit mit Gemeinden, mit der Behörde als verlässlichen Ansprechpartner. Und: „Was in nächster Zeit noch weiter an Bedeutung gewinnen wird, sind die Fachgebiete Gesundheit und – vor allem im ländlichen Raum – Wirtschaft.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden