Die Kirchenweihen nach 1945 im Bezirk Gmünd

Foto: NOEN

Zu den architektonischen und künstlerischen Besonderheiten einer Gemeinde gehören zweifelsohne die Kirchen. In den vergangenen 100 Jahren kam vor allem die Seelsorge in den industriell geprägten Teilen des Bezirkes Gmünd eine wichtige Rolle zu. Obwohl es nach 1945 in der Diözese St. Pölten nur zu wenigen Kirchenneubauten kam, wurden zwei davon im Bezirk errichtet - in den damaligen Industriehochburgen Gmünd-Neustadt und Alt-Nagelberg.

Ein zeitgenössischer Zeitungsartikel berichtet über die Kirchweihe in Altnagelberg. Auch hier stammten, wie bei der Herz-Jesu-Kirche in Gmünd-Neustadt, die Pläne von Architekt Josef Friedl. Foto: Marktgemeinde Brand-Nagelberg

Nach dem Ersten Weltkrieg entwickelte sich aus dem ehemaligen Flüchtlingslager in Gmünd ein neuer Stadtteil, die Gmünder Neustadt. Seit 1921 wurde in einer adaptierten Baracke des ehemaligen Flüchtlingslagers jeden Sonntag ein Gottesdienst für den neuen Stadtteil gehalten, dem Gebäude wurde zwar 1925 ein Turm vorgesetzt und es wurde im Inneren saniert, jedoch wurde die „Notkirche“ im Laufe der Zeit immer schadhafter.

Die aufstrebende Seelsorge in Gmünd-Neustadt legte nach dem Zweiten Weltkrieg den Grundstein für die Errichtung einer eigenen Pfarrgemeinde. Schließlich wurde aufgrund der baufälligen „Notkirche“ auch der Bau einer neuen Kirche, des „Doms des Waldviertels“, notwendig.

Am höchsten Punkt der Bezirkshauptstadt errichtet, wurde die 1950-1953 nach den Plänen von Josef Friedel erbaute Herz-Jesu-Kirche zu einem wichtigen Symbol für Identität und spirituellen Aufschwung. Das monumentale neuromanische Kirchengebäude sollte aber auch ein politisches Statement abgeben: Die in Richtung Tschechoslowakei ausgerichtete Hauptfassade sollte ein Bollwerk gegenüber dem kommunistischen Nachbarland darstellen.

Große Veränderung auch in Pfarrkirche St. Stephan

Der zweite Kirchenbau nach 1945 im Bezirk Gmünd war die Pfarrkirche von Alt-Nagelberg. Schon in den 1920er Jahren plante die Diözese St. Pölten eine Seelsorgestation für Nagelberg, doch erst ab 1957 konnte mit der Errichtung einer Pfarrkirche begonnen werden. Im März 1960 wurde die Pfarre Nagelberg von der Pfarre Brand abgetrennt, im November wurde die Kirche von Alt-Nagelberg eingeweiht. Gebaut wurde auch sie nach den Plänen des Architekten Josef Friedl aus Wien, der für die Planerstellung der Herz-Jesu-Kirche in Gmünd-Neustadt verantwortlich war.

Ab 1965 kam es infolge der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils zur Neugestaltung der Altarräume. Diese gipfelte in der Pfarrkirche St. Stephan in Gmünd in eine umfassende Renovierung und Erweiterung, die architekturgeschichtlich von großer Bedeutung ist. Eines der letzten Werke des Architekten Clemens Holzmeister war die Erweiterung der im Kern romanischen Pfarrkirche. Holzmeister zählt zu den bedeutendsten Architekten Österreichs im 20. Jahrhundert, auf ihn gehen das Festspielhaus Salzburg, das ORF-Funkhaus Wien oder auch große Teile des Regierungsviertels in Ankara zurück.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.