Das war der Samstagnachmittag beim Gmünder Bezirksfest

In der Fußgängerzone erfreuten sich die Besucher an Kulinarik, Unterhaltung & Musik bei Darbietungen der „16er Buam“ (als Vorgeschmack auf das Schrammelklang-Festival), von Caroline Vasicek oder des launigen Joesi Prokopetz (als Vorgeschmack auf „Wiener Blut“ beim Schloss-Weitra-Festival), der Borderland Dixieband, der in Gmünd geborenen Wiener Schlagersängerin Julia Raich oder von Rosi & The Gang. Zwischendurch fuhren unter anderem die Oldtimer-Traktoren auf, präsentierten sich unzählige Vereine aus dem Bezirk auf der Festbühne, wurde im Kulturhaus Ballett geboten – oder machten Gäste einen Abstecher zur Ausstellung der Malerin Moje Menhardt in der Eisenberger-Fabrik.

Zwei Tage volles Programm Toller Start für Bezirksfest Gmünd: Großaufmarsch aus 21 Gemeinden

