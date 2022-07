NÖN-Serie zum Jubiläum: Gerüchte um Kasernenschließung sind Geschichte

Werbung

Der Kasernenstandort Weitra erfuhr in seiner 63-jährigen Geschichte einen starken Wandel: Aus dem bei Gefechten getragenen „Blau-Gewand“ oder dem „Fleckerltarn“ wurden moderne Tarnanzüge, die noch heuer auf topaktuellen Stand gebracht werden sollen. Aus den „Stöpsel-Verbindungen“ in der Telefonzentrale wurden Diensthandys und Laptops, aus den großen Schlafsälen mit Stahlrohrbetten wurden moderne Zimmer. Auch die Sportanlagen wurden modernisiert, ein neues Lehrsaal- und Wirtschaftsgebäude errichtet.

Die größte Änderung kam vor zehn Jahren, als die Panzer, die oft am Truppenübungsplatz „Galgenberg“ im Einsatz waren, verschwanden. Seither werden virtuelle Gefechte am „Führungssimulator“ ausgetragen. Computerunterstützt können damit realitätsnah die taktischen Ausbildungen und Trainings von Soldaten aus ganz Österreich stattfinden. Dieses Angebot nutzen auch Blaulichtorganisationen und ausländische Soldaten. Seit 2007 ist die Lehrkompanie des Stabsbataillons 3 (Teil der 3. Jägerbrigade aus Mautern) hier stationiert und für die Ausbildung der angehenden Kadersoldaten aus ganz Österreich zuständig.

Debatten um Schließung sind verstummt

Damit verstummten die jahrelang immer wieder aufkeimenden Gerüchte um die Schließung der Kuenringer Kaserne. „Am Führungssimulator üben jährlich zwischen 1.000 und 2.000 Soldaten, in der Lehrkompanie verzeichnen wir um die 120 Kursteilnehmer pro Turnus. Außerdem haben wir 60 Rekruten in Ausbildung und 60 Mitarbeiter“, sagt Kasernenkommandant Reinhard Bachner: „Nur beim Küchenpersonal gab es Veränderungen, wir bekommen unser Essen aus der Zentralküche aus Wiener Neustadt.“ Die Integration der Kaserne in Politik und Bevölkerung sei beispielhaft: „Die Bürgermeister und die Garnisonskommandanten haben in all den Jahren den größten Beitrag dafür geleistet.“ Auch die 1988 geschlossene und 2009 erneuerte Partnerschaft mit der Sparkasse Waldviertel-Mitte sei ein wichtiger Schritt gewesen.

Natürlich hätten auch die vielen Veranstaltungen des Bundesheers zum besonders guten Verhältnis zur Zivilbevölkerung beigetragen. Mehrmals wurde zum Tag der offenen Tür oder zum Tag der Einsatzkräfte geladen. Die sind heuer für 2. Oktober geplant. Der als „Opernball des Waldviertels“ bekannte Garnisonsball findet seit 1997 im Schloss Weitra statt, heuer am 24. September.

Intern gefeiert werden „10 Jahre Führungssimulator in Weitra“. Für die Bevölkerung wird die Militärmusik NÖ am 12. August um 19.30 Uhr am Rathausplatz aufspielen.

