Weihnachten anno dazumal im Waldviertel: Von Bräuchen und Gebeten

Weihnachten und der Advent waren einst eine Zeit voller Bräuche. Viele sind schon in Vergessenheit geraten, manche aus Erzählungen der Eltern oder Großeltern bekannt – und einige wenige werden mancherorts immer noch gepflegt. Ein historischer Blick auf die Weihnachtszeit und ihre Bräuche im Waldviertel.

Im Mittelpunkt der weihnachtlichen Rituale stand meist, die Zukunft vorhersagen zu wollen oder Segen zu bekommen. Ein besonderer Stellenwert kam der „Thomasnacht“ am 21. Dezember zu.

Von künftigen Ehepartnern und „verlegenden“ Hennen

Wollte eine Person ihren zukünftigen Ehepartner vorhergesagt bekommen, sollte sie nackt ihr Hemd rücklings über den Kopf werfen, dreimal mit dem linken Fuß an die Füße des Bettgestells stoßen und „den heiligen Thomas anrufen“. Ist ein Hund zu hören, kommt aus dieser Richtung der künftige Ehepartner. Auskunft über die Zukunft sollten außerdem das „Schlapfenwerfen“ oder das „Häferlrucken“ geben: Würde man als Dienstbote oder heiratswilliges Mädchen das Haus verlassen? Wird es einen Trauerfall geben? Steht eine Erbschaft oder eine reiche Heirat bevor?

Am 24. Dezember war außerdem der Brauch verbreitet, Obstbäume mit Strohbändern zu versehen, sodass sie im nächsten Jahr ertragreich werden. Hühner fütterte man innerhalb eines Fassreifens oder einer im Kreis gelegten Kette – die, die hinauslaufen, sagte man, würden Eier „verlegen“.

Knoblauch und Erbsen gibt es am Heiligen Abend nicht

Bei Einbruch der Dunkelheit versammelte sich die Dorfbevölkerung in der Kapelle, um die „heilige Nacht“ mit Gesang und Gebet zu feiern. Gebetet wurde insgesamt viel, etwa ein Rosenkranz vor dem Abendessen. Am Speiseplan standen zum Beispiel Mohnnudeln, Apfelstrudel, Kletzenbrot, Äpfel und Nüsse. Gerade für Äpfel und Nüsse gab es zu Schale und Kernen Zukunftsdeutungen. Auch wichtig: Knoblauch wird am Heiligen Abend nicht gegessen, so ärgert man sich im nächsten Jahr nicht. Auch Erbsen sind tabu – das verursache nämlich Abszesse, war der feste Glaube.

Die Speisen des Heiligen Abends wurden mitunter auch mit den Tieren geteilt, das sollte sie gesund bleiben lassen. Abfälle kamen zu Obstbäumen, sodass sie viele Früchte tragen.

Bevor der Christbaum kam

Nach dem Abendessen kam das Christkind mit goldenen Pferden vom Himmel herab, mit im Gepäck: der Christbaum. Ehe sich der im Waldviertel etabliert hatte, war eine andere Form der Bescherung üblich. Die Kinder platzierten Teller in den damals noch geläufigen Doppelfenstern. Dort wurden die Gaben abgelegt. Dass es die Leute zwischen 12 und 1 Uhr in den Stall trieb, dürfte keine Seltenheit gewesen sein: In der Zeit sollten Rinder sprechen können und die Zukunft der Hausbewohner vorhersagen.

Quelle: Waldviertel – 3. Band: Volkskunde, Dr. Eduard Stepan (Hrsg.), Wien, Verlag „Deutsches Vaterland“

