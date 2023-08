Das ist los im Bezirk Gmünd: Tipps für Wochenende und Feiertag

Vollbild

Der Rotary Club Weitra veranstaltet am 13. August bereits zum 10. Mal das Entenrennen im Gabrielental. Das Kinderrennen beginnt um 11 Uhr und der Start des Hauptbewerbes ist um 12.30 Uhr. Nach der Siegerehrung um 15 Uhr ist musikalischer Ausklang.Vorverkaufstellen: UNI-Makrt Weitra und Torhaus Weitra. Ein Kinder-Garten-Fest findet am 11. August von 11 bis 20 Uhr im WiaZ´haus in Langschwarza statt. Geboten wird neben einer Hüpfburg auch Dosen werfen, eine Feuerwehr Auto Besichtigung und vieles mehr. Tischreservierung unter: 0664/88605488. Der UMBC Litschau veranstaltet wieder am 12. und 13. August Modellflugtage. Am Samstag ab 15 Uhr ist freies Fliegen und ab 21.15 Uhr eine Nachtflugshow. Der Frühschoppen am Sonntag beginnt um 10 Uhr und ab 13 Uhr ist eine Modellflugshow mit Seglerschlepp, Kunstflug und vielem mehr. Auch im heurigen Jahr findet am 15. August der Holzhackerwettbewerb in Karlstift statt. Beginn ist um 13.30 Uhr, bereits um 13 Uhr ist eine Oldtimerschau mit Ausfahrt und Prämierung. Weiters gibt es noch eine Wahl „schönstes Holz vor der Hütte“ und einen Aufritt der „Martinsberger Schuhplattler“. Zum Langegger Erlebnis-Familienwandertag wird wieder am 15. August geladen. Gestartet kann von 9 bis 12 Uhr am Kirchenplatz werden. Neben interessanten Schauständen und einem Kinder programm gibt es auch wieder kulinarische Schmankerl für die Besucher. Im Bild: Personen im Bild: Christoph Lavicka, Franz Preißinger, Klaus Kellner, Günther Weinelt, Obmann Reinhard Preißinger, Christian Bauer und Michael Rohrmüller.

