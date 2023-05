Briefmarke, Sonderzug und Feier zum Bahnjubiläum

Der Sonderzug mit Doppeltraktion fährt um 10 Uhr von Gmünd nach Groß Gerungs, wird dort vom Musikverein Groß Gerungs begrüßt. Nach dem Festakt (12.45 Uhr) warten ab 13.30 Uhr im Gerungser Kopfbahntheater „Kulturelle Schmankerl für Aug und Ohr“, bei Schönwetter auch eine Ausstellung von Oldtimertraktoren und eine Hüpfburg für Kinder. Um 15 Uhr geht es in Doppeltraktion zurück. Der „Goldene Triebwagen“ ist an diesem Tag zu den planmäßigen Fahrzeiten unterwegs.

Die Postwertzeichen Sammlervereinigung Gmünd und Umgebung legt zum Jubiläum eine personalisierte Briefmarke auf, die am 20. Mai ab 9 Uhr am Bahnhof und auch über Obmann Gerhard Fraisl (gerhard.frasl@outlook.com, 0650/4423064) erhältlich ist.

Alfred Wabra hat dafür als Motiv die Doppeltraktion mit den Dampfloks Mh1 und Mh4 ausgewählt. Am Schmuckkuvert mit Vignette sind der Südast, der Bahnpoststempel von 1923 mit der damaligen Marke und die Bahnhöfe Gmünd und Gerungs zu sehen. Das Schmuckblatt A4 „Post im Waldviertel“ zeigt die fahrenden Dampfloks.

