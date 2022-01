13 Wehren gefordert: Einsätze auf Straßen, bei Agrana und Anderlfabrik

Quer durch den Bezirk sorgte „Nadia“ für blockierte Straßen und Wege. Aber nicht nur: In Kleedorf haben die Floriani gemeinsam mit der Straßenverwaltung die Zufahrtsstraße zur Anderlfabrik gesperrt, da dort Teile des Daches auf die Straße zu stürzen drohten.

Auch die Feuerwehr Gmünd und einige Feuerwehr-Mitglieder aus Weitra hatten es am Sonntag mit einem aufsehenerregenden Einsatz zu tun. Am Agrana-Werksgelände hat der Sturm die Außenummantelung eines über zehn Meter hohen Silos senkrecht aufgerissen und regelrecht heruntergerollt. Dabei beschädigte sie laut Feuerwehr mehrere Fahrzeuge und Gebäude, die Schadenshöhe muss erst eruiert werden. Mittels Schalengreifer konnten die Blechstücke von den umliegenden Werkseinrichtungen entfernt werden. Weitere Schäden am Silo waren vorerst nicht erkennbar. In der derzeitigen Situation sei es aber schwierig, Fachleute samt Material zur Instandsetzung zu finden, betont Karl Fuchs von der Werksleitung. Eine vorzeitige Kostenschätzung sei derzeit noch nicht möglich. Sonstige technische Schäden seien bisher nicht aufgetreten.

Insgesamt standen im Bezirk Gmünd rund 100 Feuerwehrmitglieder mit über 120 Einsatzstunden unentgeltlich und freiwillig im Einsatz. Folgende Feuerwehren waren ausgerückt: Haslau, Amaliendorf, Schrems-Gebharts, Schrems-Langegg, Schrems-Pürbach, Schrems-Kleedorf, Eggern, Heidenreichstein, Stadt Gmünd, Stadt Weitra, Seyfrieds, Thaures und Brand.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren