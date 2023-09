„Bühne frei für Klimaschutz“: Hunderte Schüler auf den Beinen

Am 22. September fand in Gmünd wieder eine Kundgebung unter dem Motto „Bühne frei für Klimaschutz“ statt. Hunderte Schüler aus 14 Schulen und allen Teilen des Waldviertels nutzten eine Schulfreistellung, um an dieser Konferenz mit ihren Projekten zu Klimaschutz & Energie teilzunehmen. Viele reisten öfffentlich mit dem Bus an. Veranstaltet wurde der Klimatag erstmals von einem Netzwerk „Waldviertler Klimabewegung“, das sich wie berichtet in den vergangenen Monaten um Organisator Christian Oberlechner und die „Parents for Future Waldviertel“ gebildet hatte (mehr dazu hier: Waldviertler Klimaparty: 14 Initiativen machen gemeinsame Sache).

Die Teilnehmenden versammelten sich in der Fußgängerzone am Gmünder Stadtplatz, wo mit kräftiger Musik und kleinen Snacks eingeladen wurde. Danach marschierte der Konvoi unter Polizeibegleitung mit Musikwagen im Rahmen eines sogenannten Klimaspaziergangs friedlich durch die Walterstraße zum Kulturhaus. Einige Personen hatten Transparente mit Klimaparolen ausgerollt.

Im Kulturhaus Gmünd wurden bei der „Klimaparty“ auf der Bühne zahlreiche Aufführungen zum Thema Umweltschutz, Klima und Energie darboten. Mehrere Künstler um Laura Lun (Kamhuber), Beatboxer Fii, Umweltrapper „The Z“ und Singer-Songwriterin Syannah beteiligten sich zum Nulltarif an einem Programm, das auf Klimaschutz abzielte. Zum Schluss wurde den Teilnehmern beim Ausgang ein Imbiss gereicht.