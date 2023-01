Sole-Felsen-Welt Gmünd: In Krise stärker als zuvor

Tolle Bilanz in der Sole-Felsen-Welt Gmünd: Unbeeindruckt von Covid-Turbulenzen und Teuerungswelle endete mit 31. Dezember ein neues Rekordjahr. Wurde im Bad mit 380.000 Gästen an die bisherige Höchstmarke aus 2019 angeschlossen, so wurde im Hotel die Nächtigungszahl gleich um ein Viertel auf 60.000 nach oben geschraubt! Und: Trotz aller Personal-Engpässe hält das Waldviertler Top-Ausflugsziel beim historischen Mitarbeitenden-Höchststand von 196.

Das Ungewöhnliche an der Entwicklung in der Thermenwelt ist der Umstand, dass die Marke von 380.000 Gästen am Ufer des Aßangteiches erreicht wurde, obwohl seit dem Rekord aus 2019 Besucherlimits eingeführt wurden – die wurden wie berichtet zunächst wegen der Pandemie verordnet, dann wegen der positiven Erfahrungen damit freiwillig beibehalten.

Gedränge von früher heute „kaum mehr vorstellbar“

Nun informiert ein online eingeführtes Ampelsystem schon vor der Anreise nach Gmünd über die aktuelle Auslastung, bei 500 Leuten zugleich im Bad und 250 Leuten in der Sauna ist Schluss an den Drehkreuzen.

„Das macht einfach Sinn, es steigert die Qualität des Besuches“, ist Geschäftsführer Bernhard Strohmeier überzeugt: „Früher waren an manchen Tagen 500 Leute zugleich alleine in der Saunawelt. Man kann es sich heute fast nicht mehr vorstellen, wie das damals war.“

Tagesrekorde mit 2.500 Gästen wie vor Covid sind heute unerreichbar, am 28. Dezember kamen aber trotz der internen Regelung etwa 1.900 Besucher – die sich auch dank Ampel stärker auf den Tag verteilten. Insgesamt gingen die Zahlen an den schwächeren und stärksten Tagen eher zur Mitte, spricht Strohmeier nun von einer konstanteren Auslastung.

Beim Hotel musste das Wort schwächer hingegen 2022 aus dem Wortschatz gestrichen werden: Es gibt stark und sehr stark. War schon 2019 mit einer Auslastung von 64 Prozent ein branchenweit überragendes Ergebnis gelungen, so wurden 2022 gar 75 Prozent erreicht. In Zahlen bedeutet das zum bisherigen Spitzenjahr laut Strohmeier ein Plus von über 11.000 auf 60.000 Nächtigungen – mehr als die Stadt Gmünd noch vor zehn Jahren insgesamt an Nächtigungen verbucht hatte.

Sogar der Jänner mit dem „Lockdown für Ungeimpfte“ sei bereits sehr gut gelaufen, bilanziert Strohmeier, „im Sommer waren wir durchgehend ausgebucht, hatten fallweise null freie Zimmer. Aber selbst im November lagen wir bei 92 Prozent Auslastung.“ Seit 26. Dezember ist das Hotel ausgebucht, bis 7. Jänner ist kein Bett mehr zu bekommen.

Mehr Beschäftigte als je – und 15 freie Fulltime-Jobs

Der Boom im Hotel kollidierte teils mit Personalnöten: Man habe Umsätze nicht erzielen können, weil schlicht das Personal dazu fehlte, spricht der Geschäftsführer immer wieder nötig gewordene Schließungen des Wintergartens für externe Gäste an. „Wir hatten Anfragen für Firmen-Weihnachtsfeiern für den gesamten Dezember, leider war keine einzige möglich – immerhin mussten wir gleichzeitig auch 230 Hotelgäste versorgen“, sagt Strohmeier.

Externe konnten das normale Hotelrestaurant aufsuchen, solange Platz war. Im Schnitt wurden für sie täglich trotzdem 130 Mittagessen serviert. Aktuell darf man im Regelfall mit Wintergartenbetrieb rechnen, empfohlen wird dennoch eine Reservierung.

Mit der Personalsituation ging gar keine rückläufige Mitarbeitendenzahl einher. Im Gegenteil: Der langjährige Schnitt von 185 Beschäftigten war mit 196 per 31. Dezember klar überschritten, mehr Wünsche nach Teilzeit hätten das Plus der Köpfezahl auf den historischen Höchststand nötig gemacht, rechnet Strohmeier vor. „15 Vollzeit-Stellen könnten wir in allen Bereichen von Bademeistern über Service und Küche bis Rezeption sofort besetzen.“

Ausgaben: Was war, was im Plan ist – und was offen ist

Das Projekt zur Aufwertung der Fassade zum Sole-Felsen-Hotel ist bereits eingereicht, bis Mitte 2023 soll es umgesetzt sein. Foto: Rendering: Baar-Baarenfels Architekten

Die ganz großen Investitionen hat es 2022 im Jahr der ausklingenden Pandemie noch nicht gegeben, an einigen Punkten wurde aber doch angesetzt. Etwa 50.000 Euro flossen in die Erweiterung des Buffetbereichs im Hotelrestaurant, weitere 80.000 in den Tausch aller Filteranlagen in den Becken. Im Oktober wurde um etwa 60.000 Euro auch die Saunabar umgebaut – hier kann nun wie im Thermenresti beim Kuchen- und Suppenbuffet zugegriffen werden.

Für 2023 wurde via NÖN bereits ein vier Millionen Euro schwerer Investitionsplan für den kompletten Neubau der Sole-Relax-Lagune samt Neugestaltungen im Außenbereich sowie die Aufwertung der Hotelfassade mit Holzelementen und Balkon-Anbauten angekündigt. Und dann steht noch vorm Frühjahr ein richtungsweisendes Thema am Plan: Die Energieverträge stehen zur Neuverhandlung – ein wesentlicher Faktor in einem derart energieintensiven Segment.

