Abschnittsfeuerwehrtag und 150 Jahre Jubiläum der FF Weitra

Harald Hofbauer, Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter und Feuerwehrkommandant der Stadt Weitra, konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Er bedankte sich bei seiner Stammmannschaft und bei zahlreichen Unterstützern der Feuerwehr. „Für die Zukunft wünsche ich mir, dass das Miteinander weiterhin so im Vordergrund steht wie bei unserer jetzigen Feuerwehr“, hält Hofbauer fest.

Zum Abschnittsfeuerwehrkommando zählen 28 Freiwillige Feuerwehren. Bei der FF Weitra Stadt sind aktuell 86 Mitglieder tätig. Das älteste Mitglied ist 1937 und das jüngste Mitglied 2009 geboren.

Am Festtag wurden einige Ehrungen vorgenommen.

Ewald Buhl, Straßenmeister a.D. Karl Erhart und Schneidermeister Johann Neunteufel erhielten die Florianiplakette des NÖ Landesfeuerwehrverbandes, die höchste Auszeichnung, die an Privatpersonen vergeben wird.

Trophäen als Dank für die besonders gute Zusammenarbeit erhielten Bernhard Allerstorfer von Blumen Oppel, Mario Klopf von der Fürstenberg’schen Forst- und Güterdirektion, Oberst Reinhard Bachner von der Kuenringer Kaserne und Rauchfangkehrermeister Christoph Cepak.

Das Verdienstzeichen in Bronze des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes ging an Robert Fuchs von der FF Groß Wolfgers.

Das Verdienstzeichen in Silber des NÖ Landesfeuerwehrverbandes ging an Wolfgang Tertsch von der FF Groß Wolfgers, Günter Miedler und Erich Müller von der FF Harbach, Herbert Pigall von der FF Harmanschlag, Peter Kaineder von der FF Heinrichs und Andreas Schulmeister von der FF Wachtberg.

Das Verdienstzeichen in Bronze des NÖ Landesfeuerwehrverbandes ging an Daniel Feiler und David Weissenböck von der FF Altweitra, Daniel Klopf und Florian Markhart von der FF Engelstein, Andreas Maurer, Daniel Piesek und Thomas Prinz von der FF Friedreichs, Manuela Kettinger von der FF Harmanschlag, Clemens Fritz und Otmar Kowar von der FF Heinrichs, Jürgen Peherstorfer von der FF Mistelbach, Michael Steinbrunner von der FF St. Martin, Stefan Zimmermann von der FF St. Wolfgang Franz Krauskopf von der FF Weitra Stadt und Thomas Thaler von der FF Wetzles.

Die Verdienstmedaille in Bronze des NÖ Landesfeuerwehrverbandes für Uniformträger erhielt Oberst Reinhard Bachner, Garnisonskommandant der Kuenringer Kaserne in Weitra.

Die Verdienstmedaille in Silber des NÖ Landesfeuerwehrverbandes erhielten Klaus Lebinger von der FF St. Martin und Harald Hofbauer von der FF Weitra Stadt.

Die Verdienstmedaille in Bronze des NÖ Landesfeuerwehrverbandes erhielten Thomas Back und Erwin Vogler von der FF Großpertholz, Bernhard Grill von der FF Karlstift und Markus Mayrhofer von der FF St. Martin.

Die Medaille in Silber des NÖ Landesfeuerwehrverbandes für internationale Feuerwehrkameradschaft ging an Commandant Radek Bandik, Commandant-Stv. Milan Drbout und Bürgermeister Martin Miskei von der Feuerwehr SDH Nove Hrady in Tschechien.

Erwin Vogler von der FF Großpertholz wurde zum Prüfer der Ausbildungsprüfung Atemschutz ernannt.

Josef Thaler von der FF Groß Otten erhielt die Medaille des Landes NÖ für 70 Jahre verdienstvolle Tätigkeit im Feuerwehrwesen, und Franz Fahnl von der FF Schagges erhielt die Medaille des Landes NÖ für 60 Jahre verdienstvolle Tätigkeit im Feuerwehrwesen.

Das Ehrenzeichen des Landes NÖ für 50 Jahre verdienstvolle Tätigkeit im Feuerwehrwesen erhielten: Johann Prinz von der FF Angelbach, Johann Faltin und Karl Hofbauer von der FF Groß Otten, Manfred Schwarzinger von der FF Heinrichs, Franz Mayerhofer von der FF St. Wolfgang, Herbert Leitner und Erwin Röhrbacher von der FF Unserfrau sowie Karl Heinz Kreindl von der FF Weitra Stadt.

Das Ehrenzeichen des Landes NÖ für 40 Jahre verdienstvolle Tätigkeit im Feuerwehrwesen erhielten: Robert Hobiger, Leo Winkler und Franz Zeilinger von der FF Alt-Weitra, Johann Müller und Adolf Prinz jun. von der FF Angelbach, Alfred Steininger von der FF Groß Otten, Robert Fuchs von der FF Groß Wolfgers, Erich Müller von der FF Harbach, Herbert Pichler von der FF St. Martin, Josef Kahl und Paul Kugler von der FF Unserfrau, Franz Mühlbacher von der FF Wachtberg, Helmut Kronika von der FF Weitra Stadt und Erwin Thaler von der FF Wetzles.

Das Ehrenzeichen des Landes NÖ für 25 Jahre verdienstvolle Tätigkeit im Feuerwehrwesen erhielten: Mario Langgut von der FF Angelbach, Doris Dorn und Isabella Stiedl von der FF Engelstein, Andreas Maurer und Helmut Maurer von der FF Friedreichs, Matthias Müllner von der FF Heinrichs, Siegfried Klein von der FF Ober-Lembach, Thomas Haidvogl und Johannes Spitaler von der FF Reinprechts, Markus Zeilinger von der FF St. Wolfgang, Herbert Hobiger von der FF Unserfrau und Helmut Winter von der FF Wachtberg.

Die Jubiläumsurkunde der NÖ Landesregierung für 125 Jahre FF Harbach nahm Karl Baumgartner entgegen.

Musikalisch begleitet wurde das Fest von der Stadtkapelle Weitra unter der Leitung von Kapellmeisterin Martina Bauer.

