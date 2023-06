16.-18. Juni 2023 Tipps fürs Wochenende: Das ist los im Bezirk Gmünd

Die Trachtenkapelle Bad Großpertholz lädt am Samstag, 17. Juni zum Bezirksmusikfest in den Feststadl ein. Beginn ist um 16 Uhr mit dem Einmarsch und um 16.30 Uhr findet das Großkonzert statt. Nach der Marschmusikbewertung um 17.15 Uhr sorgen die "Die Marchviertler" für gute Unterhaltung. Foto: Foto: privat

D as Veranstaltungs-Wochenende im Bezirk Gmünd: Von Daniel Glattauer über die großen Feuerwehrfeste in Kottinghörmanns (mit Abschnittsfeuerwehrtag) & Unserfrau und Sonnwendfeiern bis zum Bezirksmusikfest in Bad Großpertholz.

Freitag, 16. Juni Gmünd. Lesung „Die spürst du nicht“ mit Daniel Glattauer, um 19 Uhr im Palmenhaus. Gmünd. Waldviertel eingekocht „Erdbeer Träume“ um 19 Uhr in der Bezirksbauernkammer, Anmeldung: kleinregion@waldviertler-stadtland.at bzw 0664/8542026. Heidenreichstein. Fit & Fun - Jungsein in Heidenreichstein, Eröffnung des Outdoorparcours, um 14 Uhr im Naturpark. Heidenreichstein. Infoabend der Feuerwehrjugend ab 17.30 Uhr im Feuerwehrhaus. Hoheneich. Eltern-Kinder-Treffen: „Schnitzeljagd“, um 15 Uhr am Marktplatz. Hörmanns bei Weitra. Schulfest ab 16 Uhr in der Friedenshalle. Kottinghörmanns. Zeltfest der Feuerwehr, ab 21 Uhr „Night of Vibes“. Lauterbach. Sonnwendfeuer ab 18 Uhr im Afrika-Dorf beim Holzmühlteich, bei Schlechtwetter am 23. Juni. Litschau. 1. Litschauer Kunst- & Antiquitätenmesse, von 10 bis 18 Uhr im „Das Moment“. Pürbach. „Kleine Eheverbrechen“, Theateraufführung, um 20.15 Uhr im Hoftheater. Schrems. Begegnungsevent mit der Kunstgruppe Retz im Rahmen des Viertelfestivals, ab 10 Uhr im Kunstmuseum. Schrems. Flohmarkt, von 18 bis 21 Uhr, in der Stadthalle. Weitra. Die Vierkanter, “Blackoutsch“, ab 19.30 Uhr im Schloss. Weitra. 12. Sommerfest des Elternvereins der Mittelschule, ab 14 Uhr entweder am Sportplatz hinter der Schule oder in den Räumlichkeiten der Schule, 15 Uhr Begrüßung, Urkundenverleihung. Zum Wald- und Sommernachtsfest wird am 17. und 18. Juni nach Unserfrau geladen. Nach den Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb um 14.30 Uhr heißt es "BergFire" am Festgelände mit "Starlight". Der Frühschoppen am Sonntag beginnt ab 10 Uhr. Foto: Foto: privat Samstag, 17. Juni Alt-Nagelberg. Kinder- und Familienfest des Wandervereins Nagelberg, um 15 Uhr, beim Kulturhaus. Amaliendorf. Sonnwendfeier des MSC, ab 20 Uhr am ehemaligen MSC-Gelände. Bad Großpertholz. Bezirksmusikfest im Feststadel, 16 Uhr Einmarsch und Aufstellung, 16.30 Uhr Großkonzert, 17.15 Uhr Marschmusikbewertung, 19 Uhr „Die Marchviertler“, 21 Uhr Verkündung Wertungsergebnis. Dietmanns. Sonnwendfeuer des VVG, ab 19 Uhr auf der Steinwiese. Eggern. Sonnwendfeuer mit Motorradtreffen und Ausfahrt am Bauhof Eggern, Beginn: 13 Uhr, Ausfahrt: 15 Uhr, Sonnwendfeuer: 18 Uhr, Biker Clubbing ab 21 Uhr. Gmünd. Schauschmieden von 9 bis 12 Uhr in der Alten Schmiede am Stadtplatz. Gmünd. „Eine abenteuerliche Reise“, Ballettabend der Ballettklassen Gmünd und der Gruppe „Petite Pointe“ um 17 Uhr im Kulturhaus. Gmünd. Sonnwendfeier ab 18 Uhr beim Aussichtsturm in der Blockheide. Gmünd. Wochenmarkt von 9 bis 12 Uhr am Stadtplatz. Gmünd. „Ansichten“ Ausstellungseröffnung von Künstler Raphael Bergmann, um 19 Uhr in der Kirche Gmünd-Neustadt (zu sehen bis Sept.). Großschönau. Dorffrühstück der Gemeinde, ab 9 Uhr am Platz der Elemente. Haugschlag. Sonnwendfeuer, ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle, Musik: Herz-Schlag. Heidenreichstein. Pfarrfest im Pfarrzentrum, ab 14 Uhr Kindernachmittag, um 18 Uhr Seniorentanzgruppe, 19 Uhr Musik und Tanz mit „For You“. Kottinghörmanns. Abschnittsfeuerwehrtag, 18 Uhr Festakt – Abschnittsfeuerwehrtag mit Auszeichnung verdienter Mitglieder, 19.30 Uhr Festbetrieb mit „Die jungen Waldensteiner“. Kurzschwarza. Schaugartentage im Johannis Gartl, Waldschenke Schreiber, von 11-21 Uhr (auch am Sonntag). Langegg. Benefiz Motorradtreffen der 4Takt Brüder, ab 9 Uhr in der Veranstaltungshalle hinter der Kirche, Fahrzeugsegnung: 9.30 Uhr, Rätselrallye-Ausfahrt ab 10 Uhr, Preisverlosung um 16.30 Uhr. Litschau. 1. Litschauer Kunst- & Antiquitätenmesse, von 10 bis 18 Uhr im „Das Moment“. Litschau. „Wanderung zum Kreuzberg“ – mit Wanderführer Karl Kainz; Veranstalter: Gruppe GuL. Litschau. „Treffpunkt Musik“ Schülerkonzerte der Klasse Christoph Palme, um 17 Uhr im Theater- und Feriendorf Königsleitn. Pürbach. „Kleine Eheverbrechen“, Theateraufführung, um 20.15 Uhr im Hoftheater. Schrems. Schaugartentage NÖ im Kunstmuseum und im Unterwasserreich, von 10 bis 17 Uhr (auch am Sonntag). Schrems. Flohmarkt, von 7 bis 12 Uhr, in der Stadthalle. Steinbach. Steckerlfischessen der Feuerwehr, ab 19 Uhr beim Feuerwehrhaus. Unserfrau. Wald und Sommernachtsfest der Feuerwehr, ab 14.30 Uhr Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb beim Feuerwehrhaus, 19 Uhr Siegerehrung am Festgelände, ab 20.30 Uhr „BergFire“, Musik: „Starlight“. Weitra. Gernot Kulis „20 Jahre Ö3 Callboy“, um 19.30 Uhr im Schlosshof. Sonntag, 18. Juni Gmünd. „Eine abenteuerliche Reise“, Ballettabend der Ballettklassen Gmünd und der Gruppe „Petite Pointe“ um 17 Uhr im Kulturhaus. Gmünd-Groß-Gerungs. Fahrt der Waldviertelbahn zum Jubiläum „40 Jahre Stadt Groß Gerungs“, Abfahrt: 9 oder 13.30 Uhr, Rückfahrt: 11.30 oder 16.30 Uhr. Infos: 02742 360990-1000 oder info@niederoesterreichbahnen.at bzw. www.waldviertelbahn.at Gmünd-SchönaubeiLitschau: Dorfwirteexpress der Waldviertelbahn, Abfahrt: 10 Uhr, Rückfahrt: 13.04 oder 16.04 Uhr. Infos unter: 02742 360990-1000 oder info@niederoesterreichbahnen.at bzw. www.waldviertel Heidenreichstein-Alt-Nagelberg. Teddybärzug des Wackelstein Express, Abfahrt Heidenreichstein: 15 Uhr. Reservierungen unter: reservierung.wackelsteinexpress.at Heidenreichstein. Pfarrfest im Pfarrzentrum, 9 Uhr Messe im Pfarrgarten, ab 11 Uhr Frühschoppen. Heinrichs bei Weitra. 18. Waldviertler 4 Berge Marsch, Treffpunkt: 4.30 Uhr Gasthaus Stangel, 5 Uhr Abmarsch, 14.30 Uhr Wander-Andacht am Johannesberg. Keine Anmeldung erforderlich. Shuttledienst: 4.20, 14 und 15 Uhr vom Ziel (Harmannstein) zum Start (Heinrichs). Karlstift. Pfarrfest ab 10 Uhr im Veranstaltungszentrum. Kottinghörmanns. Zeltfest der Feuerwehr, 9.30 Uhr Feldmesse mit der Gruppe „Rhythmix“ danach gemütliches Beisammensein. Litschau. Stadtführung – Vergangenes, Spannendes und Amüsantes, Treffpunkt: 13 Uhr, Stadtpfarrkirche St. Michael. Anmeldung und Info: 02865/219-24. Litschau. 1. Litschauer Kunst- & Antiquitätenmesse, von 10 bis 17 Uhr im „Das Moment“. Reingers. Konzert der Gruppe „That's Jazz“, um 19 Uhr, in der Kapelle. Reinpolz. Kirtag ab 10.30 Uhr im Dorfhaus Reinpolz. Schönau bei Litschau. Dorfwirtfrühschoppen mit gemütlichem Nachmittag, mit „Willi – Der Grünbacher“ ab 9.30 Uhr beim Gasthaus Böhm (Feststadl) Steinbach. Kirtag der Feuerwehr, ab 9 Uhr bei Feuerwehrhaus. Unserfrau. Wald und Sommernachtsfest der Feuerwehr, ab 10 Uhr Frühschoppen am Festgelände, Musik: „Grenzlandduo“. Waldenstein. Schulsportfest, ab 14.30 Uhr bei der Volksschule.