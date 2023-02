Am Abend vorm Ziachschlittenrennen: Feuer im Feststadel Reichenau!

Laut Feuerwehr hat sich der Brand bis in die Abendstunden in den Dachbereich des Gebäudes vorgearbeitet, wütete etwa in einer Zwischendecke und wurde dadurch schwer bekämpfbar. Die Feuerwehren Gmünd und Albrechts wurden als Unterstützung vor allem bei der Wasserversorgung nachalarmiert. Aus Weitra kam laut Feuerwehr schließlich noch der Kran hinzu, um das Dach öffnen und den Brand mithilfe von Atemschutz-Trupps bekämpfen zu können.

Gegen 19 Uhr waren immer noch 15 Feuerwehren mit rund 170 Mitgliedern vor Ort. Die Wasserversorgung sei schwierig, erklärt Dominik Krenn, Sachbearbeiter für Öffentlichkeitsarbeit im Bezirksfeuerwehrkommando: Wegen der exponierten Lage des Objekts habe die Feuerwehr zwei Versorgungsleitungen mit jeweils mehreren hundert Metern Länge legen müssen. Dazu kommen die winterlichen Verhältnisse. Vor Ort stehe man mitunter noch knietief im Schnee - um überhaupt zum Stadel zu kommen, mussten an Einsatzfahrzeugen Schneeketten angelegt werden.

„Es handelt sich um eine ziemlich gefinkelte Situation und ist sehr herausfordernd für die Feuerwehren“, sagt Krenn. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich noch bis in die Nacht andauern.

