Tipps fürs Wochenende: Das ist los im Bezirk Gmünd

Vollbild

FB

Das Wiener Weltmusiktrio Cobario ist am Samstag, 19. August ab 20 Uhr mit ihrem neuen Programm "Spanish Nights". im Schlosshof zu Gast. Unter dem Motto „Der Jugend eine Bühne“ findet am 22. August im Rahmen der Internationalen Ökumenischen Orgelwoche ein Konzert mit Stefan Haidinger statt. Beginn ist um 20 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Die Feuerwehr Schagges lädt am 20. August zum Kirtag ein. Beginn ist um 10 Uhr, für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt, wobei es als vegetarische "Spezialität" auch hausgemachte Erpfi-Puffer gibt.

1 /4