Nächtliche „Kuhparade“ auf Waldviertler Bundesstraße

Nicht schlecht staunten Verkehrsteilnehmende, die am 18. Juni kurz nach Mitternacht auf der B5 zwischen Heidenreichstein im Bezirk Gmünd und Waidhofen unterwegs waren. Eine stattliche Schar Rinder war aus einer Landwirtschaft in einer Heidenreichsteiner Katastralgemeinde entlaufen, auf die Bundesstraße geraten, und hatte sich auf den Weg in Richtung der Nachbargemeinde Pfaffenschlag gemacht.

Die Siedlung Steinbruckhäuser passierten die laut Polizei 19 Tiere noch, dann tauchte bereits das Blaulicht am Horizont auf. Alle Rinder konnten demnach unversehrt eingefangen werden, es entstand auch kein Sachschaden – die Tiere waren diszipliniert in Reih und Glied am rechten Fahrbahnrand unterwegs gewesen.

