Wohin am Wochenende im Bezirk Gmünd?

Zum 2. Oldtimer- & Motorsporttreffen lädt der OMC Speedfire am 3. Juni nach Amaliendorf. Es wartet ein gemütlicher Tag bei Benzin- und Dieselgesprächen, mit leckerem Essen und guter Musik am Abend. Los geht's um 11 Uhr, ab 12 Uhr warten Kistensau und Speedfire Burger auf hungrige Mäuler. Am Nachmittag steht eine Motorsägen-Vorführung am Programm. Kinder können sich in der Hüpfburg vergnügen. Ab 19 Uhr unterhält die Live Band "The Solitary Two". Willkommen sind Oldtimer, Youngtimer, Motorsportfahrzeuge und alle sonstigen speziellen Fahrzeuge.

Foto: OMC Speedfire