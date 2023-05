2,5 Millionen investiert Golfresort Haugschlag will künftig auch im Winter punkten

Lesezeit: 5 Min Anna Hohenbichler

Gemeinsam mit einem Geschäftspartner hat Hans Geist Ende der 1980er Jahre den Grundstein zum heutigen Golfresort Haugschlag gelegt. Foto: Anna Hohenbichler

W ie eine Nische Touristen in die nördlichste Gemeinde Österreichs brachte, warum die Saison im Golfresort erstmals bis Weihnachten dauert und was sich dort zuletzt verändert hat: Die NÖN besuchte Gründer und Geschäftsführer Hans Geist in Haugschlag.