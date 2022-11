Mehrere Kilometer langer Ölfilm quer durch Heidenreichstein .

Schöne Bescherung in der Burgstadt Heidenreichstein: Während sich am Sonntag etliche Besucher des Adventmarktes in der Käsemacherwelt auf die nahende Weihnachtszeit einstimmten, musste die Feuerwehr direkt vorm Top-Ausflugsziel die Fahrbahn säubern. Ein Lkw hatte auf einer mehr als fünf Kilometer langen Strecke entlang der Verkehrsachsen B5 und B30 unbemerkt einen Ölfilm hinterlassen.