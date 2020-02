Am 8. Februar, lud Bauernbund und Landjugend, zum traditionellen und beliebten Waldviertelball in die Räumlichkeiten des Vereinshauses in Hirschbach ein.

Auch dieses Jahr waren die Langschläger wieder für die Tanzmusik engagiert und erfüllten ihren Pat ausgezeichnet. Es wurde bis in die Morgenstunden getanzt.

Im voll besetzten Saal waren auch zahlreiche Vertreter von den verschiedensten Firmen und Institutionen, Politik und Wirtschaft anwesend.

Obligatorisch hat man sich auch wieder ein Schätzspiel ausgedacht. Es musste die Anzahl der Bierkronenkorken erraten werden, welche sich in einem Glas im Fouriere, befanden. Auch hatte die Landjugend wieder eine lustige Mitternachtseinlage – einen Seniorentanz einstudiert, was das Publikum begeisterte.

Genauere Angaben zu den Ehrengästen und zum Schätzspiel lesen sie in der nächsten Printausgabe der NÖN Gmünd.