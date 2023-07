21.-23. Juli 2023 Tipps fürs Wochenende: Das ist los im Bezirk Gmünd

Vom 20. bis 23. Juli findet in Amaliendorf-Aalfang das Wackelstein-Festival statt. Foto: Christine M.Kipper, © Christine M.Kipper

D as Highlight dieses Wochenende im Gmünder Bezirk ist das Wackelstein-Festival in Amaliendorf-Aalfang. Andere Top-Events sind das Konzert in der Kirche in Altweitra und das Sportlerfest in Brand.

Freitag, 21. Juli Altweitra. „Im Zeichen von Temperament und Virtuosität“, Konzert mit Jaroslav Svěcený (Geige und Begleitwort) und Markéta Laštovičková (Akkordeon), um 20 Uhr in der Kirche Altweitra. Amaliendorf. Wackelstein-Festival, ab 18.30 Uhr Musik: „Pläsanterie“, 20.45 Uhr „Chanson rottoir“ und 23 Uhr „Yagody“; Kinderprogramm: 18 Uhr Kreativinsel und 20 Uhr Märchenerzählerin Dena. Gmünd-Alt-Nagelberg-Weitra. Glas- und Biertour der Waldviertelbahn, Abfahrt Gmünd: 9 Uhr, Weiterfahrt Alt-Nagelberg: 10.35 Uhr, Ankunft Weitra: 11.40 Uhr, Retourankunft Gmünd: 15.05 Uhr. Infos: 02742 360990-1000, www.waldviertelbahn.at Harmanschlag. Feuerwehrfest im Feuerwehrhaus, 21 Uhr Blaulichtparty mit DJ Bum & Zua. Kirchberg. Sommerkino „Wir sind Champions“, um 21 Uhr im Hamerlinghaus, Veranstalter: Kulto Kirchberg. Litschau. Konzert mit Peter Ratzenbeck, um 20 Uhr im Kulturbahnhof. Pürbach. Elvis – Ein Traum von Graceland, um 20.15 Uhr im Hoftheater. Reinberg-Heidenreichstein. Toni Innauer, Olympiasieger, Buchautor und Vortragender über „Die Kunst des eleganten Scheiterns“, Rhythmische Lesung, um 19 Uhr in der Galerie Reinberg. Weitra. Schloss Weitra Festival „Im weißen Rössl“, um 19.30 Uhr im Schlosshof. Weitra. Klapp:ing Maggie Faltin Acoustic Trio, ab 19.30 Uhr am Rathausplatz. Jazz, Pop & Soul mit Maggie Faltin Acoustic Trio gibt es beim Klapp:ing am Freitag, 21. Juli ab 19.30 Uhr am Rathausplatz in Weitra zu hören. Foto: Foto: MaggieFaltin Samstag, 22. Juli Amaliendorf. Wackelstein-Festival, ab 13.30 Uhr Open Stage, ab 16.45 Uhr Musik: „Sväng“, 19 Uhr „Hot Club Dunax“, ab 21.15 Uhr „Hotel Palindrone“ ab 23.30 Uhr „Ankathi Koi“; Kinderprogramm: 9 Uhr Feuerwehr Spektakel, 10.30 Uhr Kreativinsel, 14 Uhr Märchenerzählerin Dena, 15.45 Uhr Theater im Ohrensessel, 18.15 Uhr Märchenstunde Ohrensessel. Aalfang. Waldwanderung-Spezialtour „Der Geschmack des Waldes“, Treffpunkt: 9.30 Uhr Parkplatz Aalfang. Anmeldung: 02862/52268. Bad Großpertholz. Sommernachtskonzert der Trachtenkapelle, um 19.30 Uhr im Feststadel. Brand. Sportlerfest des USV Brand-Nagelberg am Sportplatz, Beginn: 14 Uhr, ab 16 Uhr Hobbyturnier, am Abend Birkenbarparty mit DJ Bauzi. Gmünd. Schauschmieden von 9 bis 12 Uhr in der Alten Schmiede am Stadtplatz. Gmünd. Wochenmarkt von 9 bis 12 Uhr am Stadtplatz. Gmünd. Führung durch das ehemalige Flüchtlingslager, Treffpunkt: 15 Uhr beim Haus der Zeitgeschichte. Groß-Höbarten. Beach Volleyball Turnier mit Frühschoppen, Hobbyturnier ab 10 Uhr bei der Freizeitanlage. Harmanschlag. Feuerwehrfest im Feuerwehrhaus, ab 18 Uhr Segnung der neuen Tragkraftspritze, ab 21 Uhr Live-Musik „Nimm 2“. Heidenreichstein – Alt-Nagelberg. Frühstücksfahrt des Waldviertler Schmalspurbahnvereins mit Sektempfang und Frühstück im Zug, Abfahrt: 9.45 Uhr. Reservierung: reservierung.wackelsteinexpress.at Pürbach. Elvis – Ein Traum von Graceland, um 20.15 Uhr im Hoftheater. Im Wald4tler Hoftheater ist ab 20. Juli die Aufführung "ELVIS - Ein Traum von Graceland" zu sehen. Ein musikalisches Abenteuer von Hakon Hirzenberger und Rupert Henning, über die letzten Tage des King of Rock´n´Roll. Premiere: 20. Juli um 20.15 Uh, weitere Termine: 21., 22., 23., 26., 27., 28., 29., 30. Juli, 2., 3., 4., 5. August, jeweils um 20.15 Uhr, außer 23., 30. Juli (Beginn 16 Uhr). Foto: Foto: Sabine Hauswirth Pürbach. Feuerwehrfest ab 21 Uhr im Feuerwehrhaus. Steinbach. Eselwanderung, Treffpunkt: 14 Uhr Haus Forsthartl 8. St. Martin. Mondschein-Flohmarkt von 18 bis 22 Uhr auf der Sportanlage. Anmeldung: 0676/3446434. Weitra. Seniorentreff, ab 15 Uhr im Jugendraum im Rathaus. Weitra. Schloss Weitra Festival „Im weißen Rössl“, um 15 und 19.30 Uhr im Schlosshof. Weitra. Klapp:ing Beda mit Palme, ab 19.30 Uhr am Rathausplatz. Sonntag, 23. Juli Amaliendorf. Wackelstein-Festival, ab 11 Uhr Musik: „Tante Hedwig“, 13.15 Uhr „Scheinýs All Star Yiddish Revue“, 15.30 Uhr „Baby Yaga“; Kinderprogramm: 11 Uhr Kreativinsel, 12.30 Uhr Märchenstunde Ohrensessel, 14.45 Uhr Theater im Ohrensessel. Brand. Sportlerfest des USV Brand-Nagelberg am Sportplatz Brand, ab 9.30 Uhr Frühschoppen mit der Blasmusikkapelle Kubešovanka, Hüpfburg für Kinder. Groß-Höbarten. Beach Volleyball Turnier mit Frühschoppen, Jux- & Gaudi-Turnier ab 10 Uhr bei der Freizeitanlage, Veranstalter: DEV Harmanschlag. Feuerwehrfest im Feuerwehrhaus, ab 9.30 Uhr Frühschoppen mit der Trachtenkapelle, Hüpfburg. Litschau. Stadtführung – Vergangenes, Spannendes und Amüsantes, Treffpunkt: 13 Uhr bei der Stadtpfarrkirche St. Michael. Anmeldung und Info: 02865/219-24. Oberlembach. Feuerwehrfest in der Festhalle, ab 9.30 Uhr Frühschoppen. Pürbach. Elvis – Ein Traum von Graceland, Theateraufführung, um 16 Uhr im Hoftheater. Pürbach. Feuerwehrfest im Feuerwehrhaus Pürbach. Reingers. Abschnittsfeuerwehrtag II. Teil am Sportplatz, 12.45 Uhr Empfang der Wehren, 14 Uhr Festakt am Festgelände. Süßenbach. Patrozinium mit Pfarrkaffee, Beginn: 9 Uhr, danach Pfarrkaffee im Vereinshaus Pfarrheim. Weitra. Schloss Weitra Festival „Im weißen Rössl“, um 16 Uhr im Schlosshof. Weitra. „5 Uhr Gin“ jeden 1. Sonntag im Monat Livemusik im Hotel-Restaurant Hausschachen, restliche Sonntage mit Tanzmusik aus dem digitalen Wurlitzer.