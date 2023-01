21 Grundstücke: Noch mehr Platz zum Bauen

Eine stattliche Anzahl von 25 Bauplätzen wurde in Aussicht gestellt. Seither war die Gemeinde mit dem Schaffen der Infrastruktur beschäftigt. Baustellen gibt es dort auch wegen Reihenhaus-Projekten der Siedlungsgenossenschaft WAV.

In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres kam der einstimmige Beschluss zu weiteren Aufschließungen in Albrechts: Das in den vergangenen Jahren gewachsene Siedlungsgebiet links an der Ortsausfahrt nach Nondorf erhält 21 neue Bauplätze. Erweitert wird laut Bürgermeister Alois Strondl nicht Richtung Nondorf, sondern nach hinten zum Wald. Voraussichtlich 2024 sind die Grundstücke verfügbar.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.