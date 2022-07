22 Experten aus Europa zu Gast im Krankenhaus und im Healthacross MED

Werbung

Das Netzwerk „Regions for Health“ der Weltgesundheitsorganisation informierte sich über das grenzüberschreitende Kooperationsprojekt „Healthacross“ und besuchte in diesem Zuge auch das Landesklinikum Gmünd sowie das neu errichtete „Healthacross MED“ Gesundheitszentrum. Auf dem Programm stand ebenfalls ein Besuch im Landesklinikum Gmünd.

Die Teilnehmer wurden von der Standortleitung begrüßt und über den Standort informiert. Besonders interessiert zeigen sich die Besucher am Projekt „Healthacross in practice“, bei dem es um die Behandlung ambulanter tschechischer Patienten und deren Verrechnung mit den tschechischen Krankenkassen geht.

Vorgestellt wurde dies vom kaufmännischen Standortleiter Karl Binder, dem ärztlichen Standortleiter Primar Michael Böhm und der stellvertretenden Pflegedienstleiterin Alexandra Hartner.

LGA-Vorstand Alfred Zens zeigte sich über die Visite der WHO-Delegation hocherfreut: „Wir sind sehr stolz, dass die Bemühungen des Landes Niederösterreich im Bereich der Gesundheits- und Pflegeversorgung von der Weltgesundheitsorganisation erkannt und wertgeschätzt werden.“

Markus Klamminger, Direktor für Medizin und Pflege ergänzt: „Dieser Besuch ist uns eine Freude und Ehre zugleich, aber auch eine große Bestätigung für unsere langfristige Strategie in der Gesundheitsversorgung in Niederösterreich und auch im Grenzraum.“

Das Regions for Health Network, welches ein Teilbereich der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist, unterstützt seit knapp 30 Jahren dabei, Gesundheitssysteme in Regionen zu stärken und deren Gesundheitsleistungen zu optimieren.

