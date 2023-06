Tipps fürs Wochenende: Das ist los im Bezirk Gmünd

Gute Unterhaltung ist garantiert beim Wald- und Sommernachtsfest der Feuerwehr Unterlembach am 24. und 25. Juni: Am Samstag ab 20.30 Uhr mit der Tanzmusik Take it Easy im Festastadl und Après-Ski-Hits in der Stadlbar. Am Sonntag ab 10 Uhr Frühschoppen und Hüpfburg. An beiden Tagen: Eintritt freie Spende, der Reinerlös dient zur Finanzierung der Ausrüstung.

Foto: FF Unterlembach