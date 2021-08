Nicht weniger als 24 Mann aus 14 Feuerwehren im kleinen Gmünder Bezirk beteiligten sich organisatorisch im Landesführungsstab in Tulln oder im Einsatz vor Ort – gut ein Zehntel der kompletten niederösterreichischen Mannschaft. Die beachtliche Bilanz von Bezirksfeuerwehr-Kommandant Erich Dangl, der auch selbst am Schauplatz war: Von aktiven Gmünder Einsatzkräften wurden insgesamt fast 2.500 Stunden (bzw. 102 „Mann-Tage“) geleistet, in Tulln brachten es unsere drei Vertreter zudem in der Vorbereitung gemeinsam auf 118 Stunden.



Er sei sehr stolz auf seine hoch motiviert gewesenen Kameraden, die in überdurchschnittlich hohem Ausmaß bereitgestanden seien, dankt Dangl. Vor allem: „Einige haben für den Einsatz vom Arbeitgeber nicht freibekommen, mussten sich daher extra Urlaub nehmen“, sagt er. Jeder einzelne Helfer habe nicht nur seinen Anteil daran getragen, dass die Flammen nun bezwungen werden konnten, sondern habe auch persönlich vom Auslandseinsatz profitiert: „Man kann nur lernen daraus. Situationen, wie sie sich in Nordmazedonien zugetragen haben, erlebt man nicht oft – etwa wenn man sieht, wie rasend schnell die Wucht eines solchen Feuers da ist, sobald der Wind sich dreht.“

Letzte Gruppe räumt auf, baut ab und wickelt Rücktransport ab

Feuerwehrleute aus dem Bezirk kamen in drei Tranchen nach Nordmazedonien, die letzte – mit sechs Mann – erst am 12. August, als das Gröbste bereits überstanden war. Ihre Aufgabe war nicht weniger wichtig: Nach der Schlacht gegen das ungeheure Feuer muss freilich aufgeräumt, das völlig autark funktionierende Helferdorf aus Zelten abgebaut oder das Auflodern letzter Brandherde rechtzeitig erkannt werden. – Und dann braucht es Personal, das Fahrzeuge und den mitgeführten Logistik-Apparat in gut 20-stündigen Fahrten wieder heimbringt.

Unsere Kräfte für Nordmazedonien:

Feuerwehrleute aus dem Gmünder Bezirk vor Ort: Bernhard Grill und Bernhard Bodenstorfer (beide Feuerwehr Karlstift); Thomas Back und Kommandant René Steininger (beide Großpertholz); Christoph Adamec und Thomas Zorn (beide Brand); Dominik Krenn und Fritz Bauer (beide Hoheneich); Benjamin Thor und Wolfgang Fuchs (beide Albrechts); Kommandant Jochen Miniböck (Kleedorf); Kommandant Robert Mayer, Georg Zimmel und Andreas Beer (alle Niederschrems); Andreas Wopelka (Langegg); Michael Habersohn (Reingers); Alexander Katzenbeißer, Georg Hauer und Christian Stark (alle Schandachen); Kommandant Michael Sohr (Gmünd-Breitensee); Bezirkskommandant Erich Dangl

Mitarbeit im Landesführungsstab: Michael Preissl (Kottinghörmanns), Manfred Staud (Großhöbarten) und Johann Preisl (Süssenbach)