Nach wie vor sind viele Menschen auf Blutspenden angewiesen, daher finden Blutspendeaktionen des Roten Kreuzes in Niederösterreich weiterhin statt.

Der Niederösterreichische Zivilschutzverband unterstützt dabei das Rote Kreuz bei der Durchführung dieser Aktionen.

Das traditionelle Mai-Blutspenden des Roten Kreuzes wurde heuer im Palmenhaus abgehalten.

Mitarbeiter des Zivilschutzverbandes begrüßten die Blutspender bereits am Eingang, es wurde Fieber gemessen und ein Gesundheitsfragebogen ausgefüllt. „So wird sichergestellt, dass nur Gesunde auch tatsächlich zur Blutspende zugelassen werden“, zeigte man vom Roten Kreuz auf.

Auch auf die Einhaltung des Mindestabstandes wurde geachtet. So konnten an beiden Tagen insgesamt 249 Blutspender begrüßt werden.

50.000 Blutkonserven jährlich in NÖ benötigt

Corona-Patienten benötigen in der Regel keine Blutkonserven. Für viele andere Behandlungen und Operationen ist Blut das wichtigste Medikament. Alleine in Niederösterreich werden jährlich rund 50.000 Blutkonserven für Patienten mit chronischen Erkrankungen, in der Akutversorgung, bei dringenden Operationen und auch bei Geburten benötigt. Die Blutspende-Bereitschaft darf daher auch aufgrund der schwierigen Situation nicht zurückgehen.

„Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Teilnehmern für ihren Beitrag zu dieser erfolgreichen Aktion. Ganz großer Dank gilt dem Bezirksleiter des NÖ Zivilschutzverbandes im Bezirk Gmünd, René Schreiber, und seinem Team, die mit der großen Unterstützung bei der Vorbereitung und bei der Aktion selbst, die Durchführung der Aktion überhaupt möglich gemacht haben.“, so Rot-Kreuz Bezirksstellenleiter Klaus Rosenmayer abschließend.

Die nächste Möglichkeit zur Blutspende im Bezirk Gmünd besteht am 8. Mai, von 12 bis 18 Uhr in der Neuen Mittelschule Litschau.