25.-27. AUGUST Tipps fürs Wochenende: Das ist los im Bezirk Gmünd

Die Gruppe "Insieme" verwandelt am 25. und 26. August, jeweils um 19.30 Uhr, den Arkadenhof auf Schloss Weitra zur Italo-Pop-Bühne. Am Programm stehen wieder beliebte Klassiker aus Italien – quer durch die Musikgenres und die Musikgeschichte. Foto: Foto: Hesz

U nter den Highlights an den kommenden Tagen im Bezirk Gmünd: Italienische Nächte am Schlosshof Weitra, das Traktorrennen in Reingers und das Volksfest in Schrems.

Freitag, 25. August Bad Großpertholz. Kirtagbaumaufstellen, ab 19 Uhr am Stockplatz. Pürbach. „Versuch, irgendetwas zu verstehen“, Premiere des Wald4tler Offtheaters, um 20.15 Uhr im Hoftheater. Reingers. 19. Internationales Traktorrennen, ab 12 Uhr freies Training. Schrems. Blutspendeaktion von 12 bis 14 und 15 bis 19 Uhr in der Stadthalle. Weitra. „Eine italienische Nacht“ mit der Gruppe Insieme, um 19.30 Uhr im Schlosshof. Samstag, 26. August Amaliendorf. Pensionistenheuriger, ab 16 Uhr am Alten Sportplatz. Alt-Nagelberg. Kinderfischen von 9 bis 11 Uhr, Duofischen von 14 bis 17 Uhr der Hobbyfischer „Schwelle“ beim Ortsteich Schwelle, ab 15 Uhr Steckerlfisch-Essen. Altweitra. Heuriger der Landjugend, ab 18 Uhr im Vereinshaus. Gmünd. Pfarrfest, der Pfarre Gmünd St. Stephan, ab 15 Uhr Kindernachmittag, 16.30 Uhr Kasperltheater, 18 Uhr Festmesse anschließend Festbetrieb mit Rosi & die Gang. Gmünd. Wochenmarkt von 9 bis 12 Uhr am Stadtplatz. Gmünd. Schäferstündchen „Besichtigung der Weideschafe“, Treffpunkt: 14 Uhr beim Blockheideturm. Gmünd. Ausstellung „Einblicke in 60 Jahre Blockheide“ von 13 bis 17 Uhr im Carl-Hermann-Haus. Höhenberg. Öffentliche Sternwarteführung, um 21 Uhr (nur bei klarem Himmel). Infos: Hermann Lahofer: 0699/1240 7048 Kirchberg. Feuerwehrheuriger, ab 17 Uhr im Feuerwehrhaus. Litschau. Konzert der Familie Riebl zugunsten des Entwicklungshilfeklubs, um 19.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Michael. Pürbach. „Versuch, irgendetwas zu verstehen“, Wald4tler Offtheater, um 20.15 Uhr im Hoftheater. Reingers. 19. Internationales Traktorrennen, Start: 14 Uhr. Schrems. 52. Schremser Volksfest mit großem Festzelt am Vereinsberg, ab 15 Uhr Vergnügungspark, 19.30 Uhr Festzug ab Gemeindeamt, Musik: Die SunnwendMusi und Borderland Dixieband. Schrems. Familien malen im Skulpturenpark – Natur und Kunst, ab 16 Uhr im Kunstmuseum Steinbach. Eselwanderung, Treffpunkt: 14 Uhr beim Haus Forsthartl 8. Seyfrieds. Wunderwelt Wald Spezialführung „Oldtimer Motorsägen“, von 9.30 bis 11.30 Uhr, Treffpunkt: Seyfrieds 124, Anmeldung bis 25. August unter: www.wunderweltwald.at oder 02862/52268. Weitra. „Eine italienische Nacht“ mit der Gruppe Insieme, um 19.30 Uhr im Schlosshof. Sonntag, 27. August Albrechts. Dorffest des DEV, ab 10 Uhr im Dorfhaus. Amaliendorf. Pensionistenheuriger, ab 10 Uhr am Alten Sportplatz, um ca. 13.30 Uhr Ehrung langjähriger Mitglieder. Bad Großpertholz. Kirtagfrühschoppen, ab 9.30 Uhr im Feststadel. Gmünd. Pfarrfest, der Pfarre Gmünd St. Stephan, 9 Uhr Festgottesdienst, anschließend Frühschoppen mit der Stadtkapelle, 12 Uhr Luftballonstart, 13.30 Uhr Kasperltheater, 15 Uhr Losziehung und Kinderschminken, 16 Uhr Unterhaltung mit Rosi & die Gang, Gmünd-Litschau. Knödelexpress der Waldviertelbahn, Abfahrt: 10 Uhr, Retour: 13 oder 16 Uhr. Infos: 02742 360990-1000, www.waldviertelbahn.at Gmünd. Finissage der Ausstellung „Einblicke in 60 Jahre Blockheide“, um 11.30 Uhr im Carl-Hermann-Haus. Großotten. Hofkirtag im Gasthaus Thaler, um 10 Uhr Kirtagbaumaufstellen, ab 10.30 Uhr Frühschoppen mit den „Korl´s Krainer“, 14 Uhr Auftritt der Line Dance „Sun-Liners“. Kirchberg. Schnitzel- und Backhendlfrühschoppen der Feuerwehr, ab 9.30 Uhr im Feuerwehrhaus. Litschau. Stadtführung – Vergangenes, Spannendes und Amüsantes, Treffpunkt: 13 Uhr bei der Stadtpfarrkirche St. Michael. Mandelstein. 68. Heimattreffen am Mandelstein, 9 Uhr Empfang, 10 Uhr Bergmesse mit Totengedenken und Kranzniederlegung beim Bergkreuz. Reingers. 19. Internationales Traktorrennen, 14 Uhr Zieleinlauf, 15.30 Uhr Siegerehrung. Schrems. 52. Schremser Volksfest am Vereinsberg, Festmesse gestaltet von den Eurythmix, Blutspendeehrungen um 10.30 Uhr im Festzelt. Ulrichs bei Weitra. Knödelkirtag der Dorfgemeinschaft, ab 10 Uhr im Dorfhaus, Musik: „Willi live“.