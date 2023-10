Wohin am verlängerten Wochenende im Bezirk Gmünd?

Vollbild

Ein Waldgeisterzug des Wackelstein Express ist zu Halloween mit Feen, Hexen & Co unterwegs. Die Fahrgäste erwartet in Alt-Nagelberg eine Hexenkesselsuppe. Abfahrt in Heidenreichstein ist am 26., 28. und 29. Oktober jeweils um 14 Uhr. Reservierung unter reservierung.wackelsteinexpress.at. Ein Benefiz-Konzert/Kabarett "Der Schöne und das Biest" mit Bluatschink findet am 27. Oktober um 19.30 Uhr im Schlosstheater Weitra zugunsten des Vereins "Ferien ohne Handicap" statt. Karten: www.eventjet.at Die Krawattl-Tenöre präsentieren am 29. Oktober um 16 Uhr humorvolle Dialektlieder im Kulturbahnhof Litschau. Karten: Tourismusbüro Litschau (02865/21924) und Abendkassa.

