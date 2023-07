28.-30. Juli 2023 Tipps fürs Wochenende: Das ist los im Bezirk Gmünd

Electro Sound und Beats von den Wladigeroff Brothers & Friends gibt es beim Klapp:ing am 29. Juli um 19.30 Uhr am Rathausplatz zu hören. Foto: Foto: Werkstatt Weitra

D ieses Wochenende ist im Bezirk Gmünd einiges los: Das Kulturfestival Übergänge/Přechody in Gmünd und České Velenice ist das Veranstaltungs-Highlight. Anderere Top-Events sind das Waldfest in Amaliendorf und das Sommerfest in Harbach.

Freitag, 28. Juli Amaliendorf. „Rock im Wald“ – Waldfest der Feuerwehr, 20 Uhr beim Wackelstein, mit die „Rock Ritter“ und ab 22 Uhr Hexenhaus Disco mit Bar. Gmünd. Summer Party mit „The Four Players“ um 19 Uhr im Espresso & Music. Gmünd. Kulturfestival Übergänge /Přechody, ganztags in Gmünd und České Velenice, 16 Uhr Eröffnung im Kulturzentrum Fenix. Programm und Infos unter: www.prechody.eu Gmünd-Alt-Nagelberg-Weitra. Glas- und Biertour der Waldviertelbahn, Abfahrt Gmünd: 9 Uhr, Weiterfahrt Alt-Nagelberg: 10.35 Uhr, Ankunft Weitra: 11.40 Uhr, Retourankunft Gmünd: 15.05 Uhr. Infos: 02742 360990-1000, www.waldviertelbahn.at Großotten. Dämmerschoppen der Jugendtrachtenkapelle Großschönau, ab 18 Uhr im Gasthof Thaler. Reservierung erbeten: 02815/6204. Pürbach. Elvis – Ein Traum von Graceland, um 20.15 Uhr im Hoftheater. Spital. Hüttenparty der Feuerwehr, ab 21 Uhr. Weitra. Schloss Weitra Festival „Im weißen Rössl“, um 19.30 Uhr im Schlosshof. Weitra. Klapp:ing mit AMS (Anna-Maria Schnabl), ab 19.30 Uhr am Rathausplatz. Samstag, 29. Juli Amaliendorf. Waldfest der Feuerwehr, ab 20 Uhr beim Wackelstein mit „Die Alpenyetis“ und ab 22 Uhr Hexenhaus Disco mit Bar. Gmünd. Kulturfestival Übergänge /Přechody, ganztags in Gmünd und České Velenice, Programm und Infos unter: www.prechody.eu Gmünd. „Ein Leben für den Frieden“ und „Evangelisch im oberen Waldviertel“ zwei Ausstellungen, 10-18 Uhr in der evangelischen Friedenskirche, auch am 30. Juli. Gmünd. Vokalquartett um 14 und 15 Uhr in der Pfarrkirche Gmünd Stadt, 14.30 Uhr Kirchenführung. Gmünd. „Wandel“, multimediale Fotografie-Ausstellung, um 19 Uhr, Bobbin Fabrik. Gmünd. Wochenmarkt von 9 bis 12 Uhr am Stadtplatz. Harbach. Sommerfest der Feuerwehr Harbach, ab 19.30 Uhr Live Musik mit „AndReaS“. Heidenreichstein. Hoffest im Innenhof des „Burgstüberl“ ab 18 Uhr, Live-Musik mit den „Weinviertlerblos“. Tischreservierung unter: 02862/58993 Beim Hoffest am 29. Juli im Innenhof des Burgstüberl in Heidenreichstein gibt es ab 18 Uhr Live-Musik mit den "Weinviertlerblos". Foto: Foto: Weinviertlerblos Hirschbach. Fußball/Volleyballturnier der Jugend Hirschbach auf der Freizeitanlage. Hoheneich. Pfarrheuriger ab 17 Uhr am Marktplatz, Messe um 18 Uhr. Pürbach. Elvis – Ein Traum von Graceland, um 20.15 Uhr im Hoftheater. Schrems. „A Gaudi und a Musi“, Kabarettmesner Thomas Binder und Quetschnsound mit Moni und Tina, um 19 Uhr in der Cantinetta. Weitra. Kidsnest Charity Turnier, ab 10 Uhr, Golfclub Weitra, Hausschachen. Infos. www.kidsnest.at Weitra. Schloss Weitra Festival „Im weißen Rössl“, 15 und 19.30 Uhr im Schlosshof. Weitra. Klapp:ing mit Wladigeroff Brothers & Friends, ab 19.30 Uhr am Rathausplatz. Sonntag, 30. Juli Amaliendorf. Waldfest der Feuerwehr beim Wackelstein, ab 10.30 Uhr Frühschoppen mit der Feuerwehrkapelle. Bad Großpertholz. Naturparkfest mit Frühschoppen, ab 10.30 Uhr im Naturpark Nordwald Scheiben. Gmünd. Kulturfestival Übergänge /Přechody, ganztags in Gmünd und České Velenice, Programm und Infos unter: www.prechody.eu Gmünd. Orgelmusik um 13, 14, 15 und 17 Uhr in der Pfarrkirche Gmünd Neustadt, 16 Uhr Orgelmärchen. Gmünd. „Wandel“, multimediale Fotografie-Ausstellung, um 14 Uhr, Bobbin Fabrik. Harbach. Sommerfest der Feuerwehr Harbach, 9.30 Uhr Feldmesse anschließend Frühschoppen mit der Trachtenkapelle, Oldtimer Traktoren Schau, 19.30 Uhr große Tombola, Tanz und Unterhaltung bis 22 Uhr, Kutschenfahrten mit Julia Altmann-Leitner, ganztägig Hüpfburg, Höhenberg. Pfarrfest 9.30 Uhr Messe danach gemütliches Beisammensein im Pfarrgarten und Stadl. Musik: „Die 2 Strawanzer. Moorbad Harbach. Feuerwehrfest, 9.30 Uhr Feldmesse im Festzelt anschließend Frühschoppen. Pürbach. Elvis – Ein Traum von Graceland, um 16 Uhr im Hoftheater. Spital. Hüttenfest der Feuerwehr, 9.30 Uhr Festmesse danach Frühschoppen. Weitra. Schloss Weitra Festival „Im weißen Rössl“, um 16 Uhr im Schlosshof. Weitra. „5 Uhr Gin“ jeden 1. Sonntag im Monat Livemusik im Hotel-Restaurant Hausschachen, restliche Sonntage mit Tanzmusik aus dem digitalen Wurlitzer.