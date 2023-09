Wohin am Wochenende im Bezirk Gmünd?

„I got out of my red shoes“ betitelt sich eine Ausstellung verschiedenster Künstler gegen Gewalt an Frauen. Vernissage war am 28. September im Stadtatelier Weitra, Rathausplatz 58. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis 28. Oktober jeweils Do bis Sa von 10 bis 17 Uhr.

Foto: Foto: privat