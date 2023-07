Tipps fürs Wochenende: Das ist los im Bezirk Gmünd

Der ASV Eaton Schrems feiert am am 1. Juli in der ELK Arena sein 100-Jähiges Jubiläum. Programm: 14.30 Uhr Einlass, 15.30 Uhr Frauen Spiel ASV gegen FK Austria Wien KM Frauen; 17.30 Uhr offizieller Festakt in der ELK Arena; 18.30 Uhr Herren Spiel ASV gegen FK Austria Wien KM Herren; 20.30 Uhr Autogrammstunde – Treffen von Legenden im Zelt; 21 Uhr Festveranstaltung im Festzelt.

Foto: Foto: Maximilian Köpf