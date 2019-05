Im Beisein des ehemaligen Vizekanzlers Erhard Busek, des EU-Abgeordneten Othmar Karas und des Deutschen Botschafters Johannes Haindl wurde am 1. Mai im Schloss Weitra einem Tag gedacht, der für ganz Europa ein Besonderer war: Der 2. Mai 1989 mit dem Beginn des Abbaues des Eisernen Vorhanges an der österreichisch-ungarischen Grenze.

Namhafte Zeitzeugen berichteten über diese Ereignisse. Werner Fasslabend, der Obmann als des Vereines zur Dokumentation der Zeitgeschichte, der den Festakt eröffnete, meinte: „Der Fall des Eisernen Vorhanges hat weltgeschichtliche allergrößte Bedeutung und war für das Grenzland enorm wichtig."

Herbert Vytiska, ehemaliger Pressesprecher von Alois Mock und Generalsekretär des Vereins zur Dokumentation der Zeitgeschichte, führte durch die Veranstaltung: „Wir wollen eines: Der Zukunft zeigen, was sie der Vergangenheit verdankt.“

Auch der Reporter Bernhard J. Holzner, der im Juni 1989 das legendäre Foto mit Außenminister Alois Mock und seinem ungarischen Amtskollegen Gyula Horn beim Grenzzaun in Klingenbach gemacht hat, blickte zurück: „Bereits am 2. Mai 1989 begann an der ungarischen Grenze der Abbau des Stacheldrahtes. Ich habe die Fotos davon an alle Redaktionen gesendet. Aber diese haben nicht kapiert, was da los ist."

Erwin A. Schmidl, der Leiter des Instituts für Strategie und Sicherheitspolitik an der Landesverteidigungsakademie Wien, durchleuchtete den Begriff „Eisernen Vorhang“, der sich im Lauf der Geschichte wandelte.

„Der Eiserne Vorhang hat die Menschheit in zwei Teile teilt, nämlich in Sklaverei und Freiheit“, erklärte Geza Jesensky, der von 1990 bis 1994 das Amt des ungarischen Außenministers innehatte. Wie man in Tschechien mit dem Fall des Eisernen Vorhanges umgegangen ist, das hat Monika Dienstbier, die Tochter von Jiri Dienstbier, dem Außenminister der Tschechoslowakei von 1989 bis 1992, hautnah miterlebt.

Im Rahmen dieses Festaktes wurde die neu überarbeitete Ausstellung „Schauplatz Eiserner Vorhang, für die Christoph H. Benedikter verantwortlich zeichnet, eröffnet.

