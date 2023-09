Premiere für Waldviertler Think Tank in Gmünd

Bei den 39. Internationalen Sommergesprächen der Waldviertel Akademie von 31. August bis 3. September stand der Optimismus im Zentrum. In diesem Rahmen fand heuer am 1. September – anstelle einer Wirtschaftsmatinee – im Kulturhaus Gmünd in Kooperation mit dem Wirtschaftsforum Waldviertel erstmals ein „Waldviertler Think Tank“ statt.

Moderator Josef Wallenberger wies in seiner Einführung auf die Komplexität unserer heutigen Welt hin: „Alles ist verwoben, oft braucht es die Aufbereitung des Bodens, um optimistisch in die Zukunft zu gehen.“ Thema des Abends war Künstliche Intelligenz (KI), der jene Anwesende am skeptischsten gegenüberstanden, die auch angaben, wenig darüber zu wissen – das zeigte eine kleine Umfrage per Smartphone. Der Arzt und Biologe Martin Grassberger sowie Christof Kastner, Geschäftsführender Gesellschafter der Kastner Gruppe sowie Obmann des Wirtschaftsforum Waldviertel, hielten Impulsreferate.

„Es kommt drauf an, was man damit tut“

Grassberger erläuterte, warum so manche menschliche Aktivität zum Scheitern verurteilt ist: „Unser Denken ist linear, wir können mit Komplexität schwer umgehen.“ Großes Plus: Kreativität und Bauchgefühl.

Kastner verwies auf Waldviertler Betriebe, die bei intelligenten Entwicklungen und Anwendungen „weltweit ganz vorne mit dabei“ seien und sieht eine Chance für kleine, spezialisierte Unternehmen. Er erzählte von positiven Erfahrungen mit der KI, wie etwa mit einem Bestellassistenzsystem.

„Es kommt drauf an, was man damit tut“ – werde KI unterstützend, z.B. zur Erkennung von Mustern und Ausführung von Routinen, eingesetzt, sei sie enorm hilfreich. Allerdings dürfe der Mensch niemals auf sein Bauchgefühl verzichten und Kontrolle und Entscheidung an die Maschine abgeben, darüber waren sich beide einig. Letztendlich sei es eine Frage der Bildung, welche Werte eine Gesellschaft habe, wie sie mit der Natur umgehe, ob es ein systemisches Denken mit Technikfolgenabschätzung gebe.