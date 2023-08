Neue Leitung in Bau: Spital kommt ans Weitraer Wassernetz

Wegen zu geringer Schüttung der Quellfassungen musste Wasser immer wieder zusätzlich mittels Lkw dem Hochbehälter Spital zugeführt werden. 2021 wurde die Firma ZT Henninger & Partner mit der Erstellung einer Studie und eines Variantenvergleiches zur künftigen Sicherstellung der Wasserversorgung in qualitativer und quantitativer Sicht beauftragt. Auf Basis dieser Studie wurde im Februar 2022 der Grundsatzbeschluss über die Errichtung einer Transportleitung zur Versorgung von Spital gefasst.

Planungsarbeiten wurden geleistet, wasserrechtliche Bewilligungen eingeholt. Im Juni konnte nun die Ausschreibung erfolgen, die neben der Transportleitung auch den Ausbau des Ortsnetzes für sieben neue Bauplätze beinhaltet. In der jüngsten Gemeinderatssitzung erfolgte die Vergabe an Leyrer+Graf, Kostenpunkt: rund 350.000 Euro. Zusätzlich fließen noch rund 50.000 Euro in Pumpwerke und technische Ausrüstung.

Wasser wird im Bereich Veitsgraben entnommen

Die neue Transportleitung wird das Wasser aus dem Ortsnetz der Stadt Weitra im Bereich Veitsgraben entnehmen und mittels einer Drucksteigerungsanlage über eine 2.975 Meter lange Leitung in den Hochbehälter von Spital pumpen. In der Leitung mit einem Außendurchmesser von 75 Millimetern ist dafür ein Druck von rund 14 Bar notwendig. „Mit modernster, notstromfähiger Steuer- und Regelungstechnik wird die Anlage überwacht und nur die notwendige Menge Wasser nach Spital gepumpt“, erklärt Bürgermeister Patrick Layr (ÖVP).

Und: „Für die Wasserversorgungsanlage der Stadt mit einem Verbrauch von rund 100.000 Kubikmetern im Jahr stellt die Katastralgemeinde Spital mit einem Jahresbedarf von rund 8.000 Kubikmetern nur einen geringen Mehrverbrauch dar. Die bestehenden Quellen in Spital werden weiterhin als Notversorgungsmöglichkeit instandgehalten.“ Laut Layr ist der Baustart bei dieser neuen Transportleitung für Herbst 2023 geplant: „Bis spätestens Frühjahr 2024 soll die Leitung in Betrieb sein.“

Wie steht es generell um die Wasserversorgung?

In Schrems wurde die Bevölkerung im Juli wie berichtet zum Wassersparen aufgerufen. Das braucht man in Weitra nicht. Layr: „Derzeit steht ausreichend Wasser zur Verfügung, durch die ergiebigen Niederschläge im Frühjahr, ausgiebige Quellen und Sanierungen an der Transportleitung zum Hochbehälter können derzeit auch solche Trockenphasen wie in den vergangenen Wochen gut bewältigt werden.“ Lediglich in Spital sei zuletzt tagsüber kaum noch ein Überlauf im Hochbehälter vorhanden. „Da ist aber noch kein Grund zur Beunruhigung.“ Die Katastralgemeinden Brühl, St. Wolfgang und Tiefenbach werden ebenfalls von Weitra aus versorgt, Großwolfgers wird von der EVN-Wasser gespeist.

Auch Bierwerkstatt und Kaserne brauchen viel Wasser

Die größten Wasser-Verbraucher in Weitra sind neben den Katastralgemeinden laut Layr die Bierwerkstatt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 6.500 Kubikmetern und die Kuenringer Kaserne mit 5.200 Kubikmetern. Weitras Bürgermeister ist auch Sprecher der Kleinregion Lainsitztal. Die Versorgung sei in der ganzen Region kein Problem, betont er.

Quellen und Brunnen, die die kommunalen bzw. genossenschaftlichen Anlagen versorgen, haben demnach ausreichend Schüttung, teils erfolgt die Versorgung über die EVN. Layr: „In den letzten Jahren wurde viel in eine Verbesserung der Infrastruktur zur Trinkwasserversorgung investiert.“