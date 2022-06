Litschauer Urgestein Herbert Kössner geht in „Pension“

Werbung

Ein echtes „Urgestein“ geht in Feuerwehr-Pension: 46 Jahre lang war Herbert Kössner bei der Feuerwehr aktiv und bekleidete viele Funktionen. Jetzt wurde er altersbedingt in den Reservestand überstellt. 1976 trat er in die Feuerwehr Schandachen ein, der er trotz Übersiedelung nach Litschau auch heute noch angehört.

Sein Hauptaugenmerk lag unter anderem auf der Ausbildung junger Floriani. Im Bezirksfeuerwehrkommando fungierte er bis zum Vorjahr als Sachbearbeiter für Ausbildung. Das Spektrum sei vielfältig gewesen, reichte von der Ausbildung neuer Feuerwehrmitglieder über die Chargenfortbildung bis zur Fortbildung der Kommandanten: „Somit gibt es heute nur sehr wenige Feuerwehrmitglieder im Bezirk, die nicht mit mir zu tun hatten“, schmunzelt Kössner.

Prüfer, Gastvortragender – und Landessieger

Als Sachbearbeiter für Öffentlichkeitsarbeit im Bezirkskommando war er am Aufbau dieses Anfang der 2000er Jahre noch ganz neuen Gebietes beteiligt und fungierte von 2011 bis 2021 als Unterabschnittskommandant für die Wehren Haugschlag, Hörmanns und Schandachen.

Auf Landesebene war Kössner zehn Jahre lang Mitglied des Verwaltungsausschusses des Landesfeuerwehrverbandes, engagierte sich als Prüfer bei unterschiedlichen Bewerben und als Gastvortragender unter anderem im Sicherheitszentrum in Tulln. Er selbst ist übrigens auch Landessieger: Im Sonderdienst des Landesfeuerwehrverbandes war er acht Jahre in der Strahlenschutzgruppe und konnte in der Kategorie „Bronze“ den Landessieg holen.

Zurück zur Arbeit als Ausbildner

Auf die ist sich Herbert Kössner stolz – wodurch das Ausscheiden aus dem aktiven Dienst auch kein Problem sei. Denn: „Wenn ich bei den Feuerwehren im Bezirk in die Runde schaue, sehe ich viel Positives. Viele, die mit mir in der Ausbildung zu tun hatten, haben ihren Weg gemacht.“

Er habe immer versucht, mit Geradlinigkeit und Ehrlichkeit, „einer gewissen Strenge aber doch kameradschaftlich“ zu handeln, sagt Kössner: „Ich bleibe weiterhin Feuerwehrmitglied mit Leib und Seele.“

