Auch in den Pflegeheimen des Bezirks Gmünd wurde protestiert

An der am 10. November in ganz Österreich durchgeführten Protestaktion „5 nach 12“ haben die Bediensteten in Gesundheits-, Pflege- und Sozialberufen gemeinsam gegen die Untätigkeit des Gesundheitsministers und der Regierung protestiert. Auch die Mitarbeiter der Pflege- und Betreuungszentren im Bezirk Gmünd nahmen daran teil, machten darauf aufmerksam, dass auf Grund der schon lange bestehenden massiven Arbeitsüberlastung so rasch wie möglich eine Pflegereform seitens der Regierung umgesetzt werden müsse.